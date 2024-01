Bulletstorm VR verrà rimosso dal PlayStation Store con rimborsi automatici, troppi problemi

Sembra proprio che ci siano grossi problemi tecnici per Bulletstorm VR, sparatutto in prima persona che trasferisce in contesto realtà virtuale l'omonimo gioco uscito in precedenza su PC e console, tanto che Sony pare abbia deciso di rimuoverlo da PlayStation Store effettuando rimborsi automatici.

Non è una cosa che capita tutti i giorni: al di là dell'allergia di Sony per il sistema di rimborsi (cosa che rende decisamente sorprendente la scelta di consentirli in maniera proattiva a coloro che hanno ordinato The Last of Us Parte 2 Remastered a prezzo pieno, come abbiamo visto nelle scorse ore), non sono molti i titoli che raggiungono gli store digitali in una forma così problematica da renderne necessaria la rimozione.

Il caso più celebre, nonché uno dei pochissimi, è quello di Cyberpunk 2077, ma anche in quel caso i rimborsi non erano propriamente automatici e il giocatore doveva farsi carico della richiesta.