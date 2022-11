Sega crede che il suo "Super gioco" incasserà oltre 600 milioni di dollari

Sega ha in cantiere quello che definisce un "Super gioco" che prevede potrà realizzare ricavi superiori a 600 milioni di dollari durante il suo ciclo vitale, stando a quanto emerso nell'ultimo report con i dati finanziari della compagnia giapponese.

In una sezione del rapporto sugli obiettivi a lungo termine dell'azienda, viene menzionato come Sega stia "cercando di creare un super gioco". Il titolo è attualmente in sviluppo e "l'obiettivo finale" è creare qualcosa di così rivoluzionario da attirare più utenti di qualsiasi altro progetto su cui ha lavorato.

Il CEO Haruki Satomi crede che questo misterioso super progetto potrà fruttare 100 miliardi di Yen, ovvero all'incirca 670 milioni di dollari. Parliamo chiaramente di cifre da capogiro, il che lascia intuire quanto alte siano le aspettative di Sega per questo gioco e il ruolo centrale che giocherà nei piani futuri della compagnia.

Sega, alcuni dei personaggi più noti dei suoi giochi

Per il momento sappiamo davvero poco sul "Super gioco" di Sega, se non che la compagnia giapponese prevede di lanciarlo sul mercato entro marzo 2026. Dai primi dettagli condivisi da Satomi, possiamo intuire che sarà un titolo live service, dunque caratterizzato da interazioni multiplayer e un supporto post-lancio corposo e duraturo per mantenere incollati i giocatori negli anni.

"L'obiettivo finale della strategia del super gioco è quello di creare un gioco così rivoluzionario da attirare un numero di utenti attivi di gran lunga superiore a quello dei giochi di Sega fino ad oggi.", ha detto Satomi.

Inoltre, pare che Sega miri ai giocatori che solitamente passano molto tempo su servizi di streaming come Twitch e gli streamer.

"Una chiave per raggiungere questo obiettivo è la capacità di riunire una grande comunità, che coinvolga non solo i giocatori ma anche gli streamer che trasmettono il gioco in streaming e gli spettatori che guardano i loro video. Quella tipologia di community espande e sviluppa ulteriormente i contenuti del gioco, aggiungendo valore al gioco che non è immaginabile dagli sviluppatori e innescando un movimento più ampio, che può attirare ancora più utenti e far crescere notevolmente la presenza del gioco sul mercato", ha detto Satomi.