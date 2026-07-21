Più larghi e pensati per l'IA: perché il 2026 sarà l'anno dei pieghevoli (e non solo perché arriva Apple)

Il 2026 sarà un anno di straordinaria importanza per gli smartphone pieghevoli. Le ultime rilevazioni di Counterpoint Research parlano chiaro: il 2026 chiuderà con un +21% nelle spedizioni globali rispetto all'anno prima. Non è solo la naturale maturazione dei dispositivi top di gamma a spingere questi numeri, c'è soprattutto l'arrivo, ormai imminente, del nuovo iPhone Fold.

Cosa aspettarsi nel 2026

La vera partita si gioca sempre più sul design e sull'integrazione software. E quest'anno Samsung non starà a guardare. Nel prossimo Galaxy Unpacked, oltre ai soliti aggiornamenti di Flip e Fold, l'azienda dovrebbe introdurre una variante del pieghevole a libro con proporzioni più larghe rispetto al passato. Non è un dettaglio da poco, questa virata verso formati meno stretti: risponde a esigenze concrete d'uso quotidiano e a trend già visti in Cina con gli Huawei Pura X.

Huawei ha tracciato la via con il suo Pura X, per ora esclusivo per il mercato cinese

Tornando alle previsioni di Counterpoint, Samsung nel 2026 può contare su una gamma matura e una rete distributiva già ben radicata. L'effetto Apple, con il suo iPhone pieghevole, rischia comunque di catalizzare l'attenzione del pubblico di massa in un modo che nessun altro produttore è riuscito a fare finora. Il 2026, insomma, segna il momento in cui i pieghevoli smettono definitivamente di essere prodotti di nicchia per diventare pilastri veri e propri del mercato mobile di fascia alta.

Com'è destinato a crescere, e cambiare, il mercato degli smartphone pieghevoli nel 2026

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