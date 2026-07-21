Più larghi e pensati per l'IA: perché il 2026 sarà l'anno dei pieghevoli (e non solo perché arriva Apple)

Il 2026 sarà un anno di straordinaria importanza per gli smartphone pieghevoli. Le ultime rilevazioni di Counterpoint Research parlano chiaro: il 2026 chiuderà con un +21% nelle spedizioni globali rispetto all'anno prima. Non è solo la naturale maturazione dei dispositivi top di gamma a spingere questi numeri, c'è soprattutto l'arrivo, ormai imminente, del nuovo iPhone Fold.
L'arrivo di Cupertino non porterà però a un ribaltamento immediato delle gerarchie. Samsung, secondo le stime, dovrebbe mantenere la leadership mondiale con il 32% di quote, pur perdendo parecchio terreno rispetto a prima. Subito dietro arriverà proprio Apple, che già al primo anno riuscirebbe ad agguantare un 25% niente male. Chiuderebbe il podio Huawei con il 24%, forte del suo dominio praticamente incontrastato in Cina. Più staccati troveremo Motorola all'8% e HONOR al 3%.
Cosa aspettarsi nel 2026
La vera partita si gioca sempre più sul design e sull'integrazione software. E quest'anno Samsung non starà a guardare. Nel prossimo Galaxy Unpacked, oltre ai soliti aggiornamenti di Flip e Fold, l'azienda dovrebbe introdurre una variante del pieghevole a libro con proporzioni più larghe rispetto al passato. Non è un dettaglio da poco, questa virata verso formati meno stretti: risponde a esigenze concrete d'uso quotidiano e a trend già visti in Cina con gli Huawei Pura X.
Tornando alle previsioni di Counterpoint, Samsung nel 2026 può contare su una gamma matura e una rete distributiva già ben radicata. L'effetto Apple, con il suo iPhone pieghevole, rischia comunque di catalizzare l'attenzione del pubblico di massa in un modo che nessun altro produttore è riuscito a fare finora. Il 2026, insomma, segna il momento in cui i pieghevoli smettono definitivamente di essere prodotti di nicchia per diventare pilastri veri e propri del mercato mobile di fascia alta.
Voi che cosa ne pensate? Vi piace il nuovo formato di pieghevole? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.