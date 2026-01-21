Il teaser di Masters of the Universe mostra He-Man con la Spada del Potere

Sony Pictures ha pubblicato il teaser italiano di Masters of the Universe, l'atteso film live action ispirato alla celebre linea di giocattoli Mattel. Le prime sequenze mostrano He-Man che impugna la Spada del Potere; o meglio si tratta del suo alter ego, Adam, in procinto di trasformarsi.
La pellicola diretta da Travis Knight (già regista di Bumblebee), che verrà presentata nella giornata di domani, 22 gennaio, con un trailer vero e proprio, racconta di come il Principe Adam (Nicholas Galitzine), sia stato esiliato da Eternia ma sia determinato a farvi ritorno per liberare il regno dal dominio di Skeletor.
Quest'ultimo, interpretato da Jared Leto, ha devastato il pianeta insieme al suo esercito di guerrieri e sembra non temere più nulla... a parte naturalmente un possibile ritorno di He-Man, l'unico in grado di sconfiggerlo.
Adam non sarà solo nel suo viaggio, bensì potrà contare sull'aiuto di Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba) e naturalmente Cringer, la tigre che diventa il possente Battle-Cat quando viene investita dal potere di Grayskull.
Una trasposizione non semplice
Annunciato esattamente quattro anni fa, Masters of the Universe proverà a fare ciò non è decisamente riuscito all'adattamento del 1987 con Dolph Lundgren, complici i limiti tecnici dell'epoca nel rappresentare un personaggio come He-Man e tutto ciò che gli ruota attorno.
Il teaser è molto interessante anche perché la voce narrante è quella di Mario Cordova, il doppiatore di He-Man nella serie animata classica, che non a caso viene mostrata sullo schermo durante i primi secondi del video.