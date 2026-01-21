Il teaser di Masters of the Universe mostra He-Man con la Spada del Potere

Sony Pictures ha pubblicato il teaser italiano di Masters of the Universe, l'atteso film live action ispirato alla celebre linea di giocattoli Mattel. Le prime sequenze mostrano He-Man che impugna la Spada del Potere; o meglio si tratta del suo alter ego, Adam, in procinto di trasformarsi.

La pellicola diretta da Travis Knight (già regista di Bumblebee), che verrà presentata nella giornata di domani, 22 gennaio, con un trailer vero e proprio, racconta di come il Principe Adam (Nicholas Galitzine), sia stato esiliato da Eternia ma sia determinato a farvi ritorno per liberare il regno dal dominio di Skeletor.

Quest'ultimo, interpretato da Jared Leto, ha devastato il pianeta insieme al suo esercito di guerrieri e sembra non temere più nulla... a parte naturalmente un possibile ritorno di He-Man, l'unico in grado di sconfiggerlo.

Adam non sarà solo nel suo viaggio, bensì potrà contare sull'aiuto di Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba) e naturalmente Cringer, la tigre che diventa il possente Battle-Cat quando viene investita dal potere di Grayskull.