Windows XP. un video mostra la collina dello sfondo 'Bliss' come è oggi

Un video YouTube realizzato da Andrew Levitt ha voluto indagare su quello che in molti, forse in maniera poco convinta, si sono chiesti almeno una volta: dove è stata fatta la foto della collina che per lunghi anni ha fatto da sfondo a Windows XP? Ma soprattutto: che fine ha fatto? È sempre così perfetta? In questo video lo Youtuber ci mostra che il wallpaper 'Bliss' nel 2021 non ha fatto proprio una nella fine.

Situata nella Napa Valley, una vallata agreste molto conosciuta degli Stati Uniti, la collina era stata scelta da Microsoft per fare da sfondo di default al suo nuovo sistema operativo: Windows XP. Il motivo era facile da capire: questo paesaggio sembrava incontaminato e donava una sensazione di pace. Era tutto perfetto, il cielo azzurro, il verde della collina e le forme del dosso: un luogo del genere andrà preservato in ogni modo, no?

Lo sfondo di Windows XP.

In realtà in questi anni la Napa Valley è stata pesantemente modificata. centinaia di produttori hanno occupato ogni fazzoletto di terra per piantare vigne e coltivazioni di questo tipo, trasformando radicalmente il paesaggio.

Andrew Levitt ha fatto un po' di fatica a ritrovare il luogo preciso dello scatto, ma alla fine è riuscito nell'impresa. Le forme sono ancora quelle, ma i colori e la natura incontaminata decisamente no.

Le colline al giorno d'oggi.

Che ve ne pare?