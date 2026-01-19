Cult of the Lamb e l'espansione Woolhaven per PC sono in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Cult of the Lamb per PC a 8,99 € invece di 23 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 10,97 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile il preordine dell'espansione Woolhaven al costo di 16,46 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che per questo DLC è fondamentale avere anche il gioco base. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.