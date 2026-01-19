0

Cult of the Lamb e l'espansione Woolhaven per PC sono in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Cult of the Lamb insieme all'espansione in uscita tra pochi giorni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/01/2026
Su Instant Gaming è disponibile Cult of the Lamb per PC a 8,99 € invece di 23 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 10,97 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile il preordine dell'espansione Woolhaven al costo di 16,46 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che per questo DLC è fondamentale avere anche il gioco base. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Cult of the Lamb

Si tratta di un gioco roguelike con una componente gestionale in cui vestirai i panni di un agnello posseduto. Dovrai creare la tua setta e avventurarti in regioni misteriose per costruire una comunità di seguaci del bosco. Raccoglierai e userai le varie risorse per costruire nuove strutture, rafforzerai la fede del tuo gregge ed eseguirai rituali oscuri per placare gli dei. Inoltre, combatterai orde di nemici e dovrai sconfiggere i leader delle sette rivali, in modo da assorbire il loro potere.

Nel DLC verrai convocato da Yngya, divinità dimenticata degli agnelli, che ti assegnerà il compito di ricreare il gregge scoprendo l'Aldilàna. Dovrai resistere a violente bufere, costruire nuovi edifici e proteggere i tuoi seguaci dal gelo.

