Cult of the Lamb e l'espansione Woolhaven per PC sono in sconto su Instant Gaming

Cos'è Cult of the Lamb
Si tratta di un gioco roguelike con una componente gestionale in cui vestirai i panni di un agnello posseduto. Dovrai creare la tua setta e avventurarti in regioni misteriose per costruire una comunità di seguaci del bosco. Raccoglierai e userai le varie risorse per costruire nuove strutture, rafforzerai la fede del tuo gregge ed eseguirai rituali oscuri per placare gli dei. Inoltre, combatterai orde di nemici e dovrai sconfiggere i leader delle sette rivali, in modo da assorbire il loro potere.
Nel DLC verrai convocato da Yngya, divinità dimenticata degli agnelli, che ti assegnerà il compito di ricreare il gregge scoprendo l'Aldilàna. Dovrai resistere a violente bufere, costruire nuovi edifici e proteggere i tuoi seguaci dal gelo.