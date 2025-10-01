Mario Kart World, Donkey Kong e Cyberpunk 2077 in offerta per Switch 2 su AliExpress

Dal 1° al 7 ottobre AliExpress propone una selezione di giochi per Nintendo Switch 2 a prezzo ridotto. La nuova collezione mette in scelta titoli di punta come Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che passano da 64,23€ a 57,23€ grazie al coupon ITMULTI7 o, in alternativa, ITCD07. L'offerta è valida una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Precisiamo inoltre che l'acquisto prevede la scelta di uno di questi tre giochi, e non si tratta di un pacchetto di tutti e tre. Acquista qui i giochi per Switch 2 in offerta.

La line-up proposta in sconto è una delle più interessanti del momento: Mario Kart World porta avanti la saga di corse arcade più amata, con nuove piste e modalità; Donkey Kong Bananza ripropone l'iconico platform in una veste moderna; mentre Cyberpunk 2077: Ultimate Edition consente di vivere l'avventura di Night City nella sua versione definitiva, arricchita di espansioni e aggiornamenti.