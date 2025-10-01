0

Mario Kart World, Donkey Kong e Cyberpunk 2077 in offerta per Switch 2 su AliExpress

AliExpress ha messo in sconto alcuni titoli per Switch 2: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Cyberpunk 2077. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   01/10/2025
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Dal 1° al 7 ottobre AliExpress propone una selezione di giochi per Nintendo Switch 2 a prezzo ridotto. La nuova collezione mette in scelta titoli di punta come Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che passano da 64,23€ a 57,23€ grazie al coupon ITMULTI7 o, in alternativa, ITCD07. L'offerta è valida una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Precisiamo inoltre che l'acquisto prevede la scelta di uno di questi tre giochi, e non si tratta di un pacchetto di tutti e tre. Acquista qui i giochi per Switch 2 in offerta.

La line-up proposta in sconto è una delle più interessanti del momento: Mario Kart World porta avanti la saga di corse arcade più amata, con nuove piste e modalità; Donkey Kong Bananza ripropone l'iconico platform in una veste moderna; mentre Cyberpunk 2077: Ultimate Edition consente di vivere l'avventura di Night City nella sua versione definitiva, arricchita di espansioni e aggiornamenti.

Un catalogo che unisce novità e grandi ritorni

Nintendo Switch 2 punta a offrire un catalogo ricco fin dal lancio, bilanciando nuove uscite e grandi ritorni. Questa selezione è pensata per accontentare ogni tipo di giocatore, dai fan delle corse arcade agli amanti dei platform, fino a chi cerca esperienze open-world più mature e narrative.

Grazie alla promozione di AliExpress, chi ha acquistato la nuova console può subito arricchire la propria libreria con tre giochi di punta a un prezzo più accessibile, cogliendo al volo un'occasione valida solo per pochi giorni.

