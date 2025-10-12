Mario Kart World: arrivano i peluche ufficiali, presto prenotabili

Se siete dei grandi fan di Mario Kart World per Nintendo Switch 2, non potete lasciarvi sfuggire (o anche sì), i peluche ufficiali del gioco, che presto saranno prenotabili su Playasia e che saranno spediti alla fine di gennaio 2026. Si tratta di prodotti che saranno lanciati in Giappone, ma che saranno acquistabili anche dalle nostre parti. Probabilmente, in futuro saranno distribuiti ufficialmente, anche se non è scontato che avvenga.

Dimensioni e altri dettagli

I peluche sono dedicati a Mario, Yoshi e Toad e costano 34,13 euro (al cambio attuale). Le dimensioni sono di circa L17 × P27 × H22,5 cm e le prenotazioni saranno avviate il 19 ottobre.

Il peluche di Mario

Il peluche di Yoshi

Il peluche di Toad

Come potete vedere, ciascun peluche vede il personaggio a bordo del suo kart principale.

A questo punto non vi resta che decidere quale prendere: il peluche di Mario? Il peluche di Toad? O quello di Yoshi?

Oppure, se non lo avete ancora fatto, potete giocare direttamente a Mario Kart World, una delle esclusive principali dell'ultima console di Nintendo, che sta vendendo benissimo in tutto il mondo, nonostante le perplessità suscitate dalla modalità open world, che ancora non sembra aver espresso tutte le sue potenzialità, in attesa di un aggiornamento che la renda più ricca e interessante.