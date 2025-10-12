OnePlus 15 sarà il primo smartphone al mondo con display OLED di terza generazione da 165Hz

Il dispositivo, sviluppato in collaborazione con BOE, sarà il primo al mondo a integrare un pannello OLED da 165Hz , frutto della terza generazione della tecnologia Oriental Display. L'annuncio ufficiale è atteso per il 14 ottobre , durante l'evento di lancio dei display flessibili BOE a Shenzhen, dove verranno svelati tutti i dettagli tecnici della nuova soluzione.

OnePlus 15 display: una nuova era per i pannelli

Secondo quanto dichiarato dal presidente di OnePlus, Li Jie Louis, il OnePlus 15 rappresenterà l'inizio di una nuova era per i display mobili, definita come la "165Hz Ultra-Refresh Era". Il nuovo pannello, identificato come BOE X3 OLED, avrà una diagonale di 6,78 pollici e una risoluzione 1.5K, con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, la più alta mai vista su uno smartphone.

La terza generazione dell'Oriental Screen porta con sé 8 innovazioni tecnologiche e nove record mondiali in termini di prestazioni visive, stabilendo nuovi parametri di riferimento per il settore. Tra i punti di forza annunciati vi sono quattro pilastri principali: fluidità, qualità visiva, visualizzazione in ambienti scuri e protezione della vista.