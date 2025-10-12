OnePlus 15 sarà il primo smartphone al mondo con display OLED di terza generazione da 165Hz

OnePlus si prepara a ridefinire gli standard dei display per smartphone con il prossimo OnePlus 15, che sarà presentato ufficialmente entro la fine di ottobre in Cina.
Il dispositivo, sviluppato in collaborazione con BOE, sarà il primo al mondo a integrare un pannello OLED da 165Hz, frutto della terza generazione della tecnologia Oriental Display. L'annuncio ufficiale è atteso per il 14 ottobre, durante l'evento di lancio dei display flessibili BOE a Shenzhen, dove verranno svelati tutti i dettagli tecnici della nuova soluzione.
OnePlus 15 display: una nuova era per i pannelli
Secondo quanto dichiarato dal presidente di OnePlus, Li Jie Louis, il OnePlus 15 rappresenterà l'inizio di una nuova era per i display mobili, definita come la "165Hz Ultra-Refresh Era". Il nuovo pannello, identificato come BOE X3 OLED, avrà una diagonale di 6,78 pollici e una risoluzione 1.5K, con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, la più alta mai vista su uno smartphone.
La terza generazione dell'Oriental Screen porta con sé 8 innovazioni tecnologiche e nove record mondiali in termini di prestazioni visive, stabilendo nuovi parametri di riferimento per il settore. Tra i punti di forza annunciati vi sono quattro pilastri principali: fluidità, qualità visiva, visualizzazione in ambienti scuri e protezione della vista.
OnePlus 15 display: ulteriori dettagli tecnici
Uno degli aspetti più sorprendenti è la capacità del display di raggiungere una luminosità minima reale di 1 nit, garantendo una visione confortevole anche in ambienti completamente bui. Si tratta del primo pannello Android a offrire questa caratteristica a livello hardware, senza ricorrere a soluzioni software di attenuazione.
Inoltre, il nuovo schermo sarà certificato TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold, confermando l'impegno di OnePlus e BOE per la tutela della salute visiva degli utenti. Grazie a questa nuova tecnologia sviluppata con BOE, il OnePlus 15 promette di offrire un'esperienza visiva senza precedenti, un livello mai raggiunto su un device Android.