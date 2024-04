Pokémon Scarlatto e Violetto: un Manoferrea speciale in regalo con un nuovo codice promozionale

Il codice per riscattarlo è " FAKE0UTEU1C " e sarà valido per tutta la durata della competizione, quindi fino all'8 aprile. Parliamo dunque di pochi giorni, approfittatente finché siete in tempo.

Come riscattare il codice

Il Manoferrea in regalo per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto

Potrete riscattare il codice promozionale di Manoferrea, così come tutti gli che vengono distribuiti da The Pokémon Company, tramite la funzione Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per utilizzarla dovrete connettere il vostro Nintendo Switch a Internet e scegliere la voce "Poképortale" dal menu di gioco e successivamente selezionare "Dono Segreto". Non è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immette il codice indicato qui sopra. Completato questo passaggio otterrete il vostro regalo.