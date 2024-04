Stellar Blade è il più prenotato sul PlayStation Store

A quanto pare le polemiche stanno facendo bene a Stellar Blade , che ha raggiunto la prima posizione tra i giochi più prenotati del PlayStation Store , come mostra l'immagine sottostante. Insomma, sono in tantissimi ad attendere con fervore l'avvento di EVE per vivere con lei quest'avventura action fantascientifica.

La demo ha spinto molti a prenotare?

Stellar Blade prima tra i titoli PlayStation più prenotati

A prescindere dalle polemiche sulla sessualizzazione della protagonista e sulla scelta di dotarla di costumi decisamente ammiccanti, gran parte del riscontro che sta avendo il gioco di Shift Up dovrebbe derivare dalla demo ufficiale, di cui potete vedere i primi minuti e che abbiamo provato con gran gusto anche noi.

Stellar Blade è un gioco d'azione in terza persona in cui bisogna guidare EVE alla riconquista della Terra da alcune terribili creature, i Naytiba. "Tuttavia, nell'affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra..."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 26 aprile 2024, ossia tra pochissimi giorni. Volendo potete già prenotare le copie fisiche e digitali, con la standard edition che costa gli ormai standard 79,99 euro, e la Deluxe Edition Digitale che costa 89,99 euro e include:

Tuta astronoma per EVE

Occhiali con mezza montatura per EVE

Orecchini Rettangolo quadruplo di EVE

Abbigliamento astronomo (Adam e Lily)

Set astronomia per il drone

2.000 ESP PA

5.000 oro, valuta di gioco

Gli oggetti extra della Deluxe Edition

I bonus preordine includono invece:

Tuta da lancio planetare per EVE

Occhiali tondi classici per EVE

Orecchini Corazza per orecchie per EVE

Insomma, si tratta di due ricchi pacchetti di contenuti extra.