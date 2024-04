Dragon's Dogma 2 è il gioco del mese di marzo

Nonostante una notevole quantità di produzioni di grande interesse, l'attenzione sembra si sia concentrata soprattutto su uno in particolare: il gioco del mese di marzo è Dragon's Dogma 2, sia per la redazione che per i lettori di Multiplayer.it. È in effetti il titolo più in vista tra tutti quelli usciti nel corso di queste settimane, atteso da anni e finalmente messo a disposizione da Capcom con un'operazione che sembra decisamente riuscita, dunque non stupisce che si sia confermato il più importante di marzo. Va peraltro a confermare una tendenza vincente per il publisher di Osaka, che in questi anni sta inanellando una notevole serie di prodotti di successo, sebbene poi i risultati sul mercato siano da valutare sul lungo periodo.

La concorrenza non è comunque mancata, considerando la quantità di proposte venute fuori nel corso del mese, alcune delle quali davvero meritevoli anche di maggiore rilievo e che avrebbero forse potuto emergere più nettamente in momenti più tranquilli, ma d'altra parte anche questo 2024 sembra essere un anno fitto di uscite di notevole calibro.

Tutto questo a fronte di continui segni di cedimento dell'industria, che al contrario sembra proprio stia attraversando un periodo molto difficile, paradossalmente. In questa sede, comunque, ci occuperemo di cose più pratiche, andando a vedere come sono andate le votazioni per il gioco del mese di marzo.