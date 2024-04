Metaphor: ReFantazio è tra i titoli più giocati su Xbox in Giappone, anche se non è ancora uscito

Come segnalato da Persona Central, il gioco è apparso alla 39esima posizione della lista dei "Most Played Games" stilata dalla pagina giapponese dell'Xbox Store , tra l'MMO Blue Protocol e il picchiaduro Tekken 8.

Metaphor: ReFantazio ancora non è disponibile nei negozi , anzi, non ha neppure una data di uscita ufficiale, eppure già figura nella classifica dei titoli più giocati su Xbox .

Un errore, ma con un fondo di verità?

Chiaramente si tratta di un errore, visto che, come già accennato in apertura, Metaphor: ReFantazio non è ancora disponibile nei negozi fisici e digitali, con il debutto fissato in un periodo non precisato del 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC (Windows Store e Steam), e forse anche su Nintendo Switch 2, secondo un insider.

Tuttavia, come fa notare PersonaCentral, il nuovo JRPG di Atlus potrebbe essere finito nella classifica dei più giocati grazie a dei possibili playtest privati su Xbox di una build non definitiva del gioco. In quest'ottica, e considerando la scarsissima diffusione delle console verdecrociate in Giappone, sarebbe una teoria plausibile, per quanto da prendere con le molle.

Mentre aspettiamo novità sul gioco da parte degli sviluppatori, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Metaphor: ReFantazio.