Coppa eFootball Italia: annunciata la seconda edizione

Konami ha annunciato la seconda edizione della Coppa eFootball Italia , un torneo eSport tutto italiano. Si tratta di una competizione lanciata nel 2022, un torneo in gioco pensato appositamente per i giocatori della penisola, che potranno dare il massimo usando le squadre dei nostri campionati.

Altri dettagli sul nuovo torneo

Chi vincerà il nuovo torneo?

Konami ha anche annunciato gli otto club partner di eFootball che saranno usabili durante la Coppa eFootball Italia: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli e Pisa SC

La competizione è stata inaugurata giovedì 4 aprile con un Challenge Event in-game. Il secondo round sarà un Ranking Event che inizierà il 12 aprile. Quindi l'11 maggio ci sarà un Knockout Event, da giocare sempre online. "In questa fase, i migliori 64 giocatori si sfideranno per conquistare l'accesso alle finali." Finali che si svolgeranno dal vivo il 25 maggio tra i primi quattro classificati.

Sponsor dell'edizione 2024 della Coppa eFootball Italia è isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, che "con questa iniziativa conferma la volontà di entrare in contatto con il mondo del gaming e più in generale con gli interessi e i linguaggi della clientela più giovane."

Per chi non lo conoscesse, eFootball è l'operazione di rebrandig della serie PES (Pro Evolution Soccer), che ha introdotto un nuovo marchio, un nuovo motore di gioco, dei nuovi progressi nel gameplay e l'abbraccio della formula "free-to-play" per la distribuzione. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di eFootball.