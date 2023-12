Access: disponibile da oggi il controller inclusivo per PS5

Sony ha annunciato il lancio globale di Access , il controller per PS5 pensato per rendere i videogiochi accessibili anche alle persone disabili . Stando alla compagnia, si tratta di "un progetto che ci sta molto a cuore ispirato alla community dell'accessibilità e alimentato dal nostro desiderio di abbattere le barriere del gioco e creare un futuro del gaming più accessibile."

Il controller per tutti

Alla realizzazione di Access hanno collaborato organizzazioni di esperti quali AbleGamers, Stack-Up e SpecialEffect. Naturalmente c'è stata grande partecipazione anche da parte dei PlayStation Studios.

Sostanzialmente stiamo parlando di un kit per controller estremamente personalizzabile, mirato a consentire alle persone disabili di giocare più a lungo, dandogli modo di modificare la configurazione di leve e tasti un po' come vogliono.

Il design del controller è stato pensato per affrontare le tre principali sfide che i giocatori disabili devono superare per giocare: "difficoltà a tenere in mano un controller standard per lunghi periodi di tempo, pressione accurata di piccoli gruppi di tasti o grilletti o posizionamento ottimale di dita e pollice."

Access include quindi un kit con 19 cappucci tasti intercambiabili e 3 cappucci levette di varie forme e design. "I giocatori possono personalizzarli liberamente in base a forza, mobilità ed esigenze fisiche individuali". Inoltre possono anche creare delle configurazioni usando i software dedicati.

La confezione di access

La confezione stessa di Access è stata pensata con l'accessibilità in testa. Va evidenziato anche che dal prossimo anno Logitech G "inizierà a rendere disponibile il LogitechG Adaptive Gaming Kit per controller Access, offrendo ancora più opzioni di personalizzazione per i giocatori con esigenze di accessibilità specifiche."

Insomma, speriamo che Access aiuti davvero le persone disabili a godersi maggiormente i videogiochi.