Nintendo: l'uomo che ha minacciato per mesi la compagnia è ora sotto accusa

Secondo quanto riportato dalla testata giapponese Kyoto Shimbun e poi tradotto in inglese da VGC USA, un uomo è stato accusato di aver illegalmente ostacolato il business di Nintendo con la forza. Il tutto è legato agli eventi sportivi di Nintendo Japan che sono stati rinviati per problemi di sicurezza.

L'uomo in questione è un 27enne residente a Hitachi, in Giappone. Secondo quanto indicato, l'individuo avrebbe minacciato di "uccidere tutti i partecipanti" agli eventi Nintendo in programma. Ricordiamo che l'azienda ha rinviato il Nintendo Live 2024 e le finali nazionali di Splatoon Koshien 2023 nel dicembre 2023.

L'uomo avrebbe fatto 39 minacce tra agosto e novembre 2023 utilizzando il modulo di richiesta online di Nintendo, dicendo all'azienda di "fare attenzione agli eventi in cui sono presenti spettatori". Avrebbe anche detto: "Vi farò rimpiangere di aver messo al mondo un gioco così orribile", anche se non è chiaro a quale gioco si riferisse.