Snapdragon 8 Gen 4 sarà presentato in autunno: la conferma arriva da Qualcomm

Il passaggio da core ARM a quelli personalizzati conferisce a Qualcomm un vantaggio competitivo, che con l'accesso al processo produttivo a 3 nm di seconda generazione di TSMC rappresenta una mossa strategica per competere efficacemente con i potenti chip Apple Silicon.

Stavolta però, sembra essersi verificato un cambiamento nella prassi: il CMO dell'azienda ha pubblicato un video affermando che Snapdragon 8 Gen 4, il primo chip di Qualcomm con i nuovi core Oryon , sarà presentato in ottobre.

Solo performance

Don McGuire, il Chief Marketing Officer di Qualcomm

Don McGuire che vediamo sopra, Chief Marketing Officer di Qualcomm, ha approfittato dell'effervescenza del Mobile World Congress per l'annuncio.

Diffuso tramite l'account ufficiale @Snapdragon_UK, McGuire, nel breve video di due minuti, non rivela nessun nuovo dettaglio cruciale sulle specifiche di Snapdragon 8 Gen 4, limitandosi al mese di lancio, non senza però suscitare interesse.

A differenza dei precedenti chipset di fascia alta di Qualcomm, saranno adottati i nuovi core denominati 'Phoenix'.

Similmente al Dimensity 9300, il cambio di paradigma porterà all'eliminazione dei core di efficienza, presentando un cluster CPU completamente orientato alle prestazioni.

La configurazione sarà di tipo 2+6 e frequenza di clock fino a 4 GHz per i due core, cosiddetti "Prime".

Il fine dietro tale progettazione è favorire prestazioni multicore senza rivali, sfruttando l'efficienza eccezionale garantita dalla produzione su larga scala del processo TSMC di terza generazione a 3 nm, noto come 'N3E'.

Nel video, McGuire invita gli appassionati a contemplare il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale, dipingendo un futuro in cui essa agirà come un "sesto senso o secondo cervello" per gli esseri umani, anziché sostituirli.

Oltre ai miglioramenti nella CPU e presumibilmente nella GPU, sappiamo che Snapdragon 8 Gen 4 integrerà un'unità di elaborazione neurale (NPU) potenziata, elemento chiave per competere nella corsa all'intelligenza artificiale cui anche Apple si dedica costantemente.