TCL C80, la recensione del TV 4K mini LED a 144 Hz: il best buy per chi non vuole strafare

La recensione del TV mini LED di TCL 55C805 della serie C80, che arriva fino a 144Hz a un prezzo budget: un best-buy per chi non vuole strafare.

Quello dei TV 4K a prezzo budget è un mercato sempre molto interessante. Perché se è vero che sui modelli di alta fascia ci si muove sul filo dell'eccellenza per captare differenze spesso poco visibili a un occhio non esperto, quando si ha a che fare con delle rinunce pensate per contenere i costi è facile trovarsi di fronte a prodotti poco bilanciati, straordinari per questo o quell'elemento pubblicizzato dal marketing, ma pessimi in tutti gli altri fattori di valutazione. Ecco, con TCL questo rischio viene spesso scongiurato. Già nella recensione del TCL QLED 55C735, per esempio, vi avevamo parlato di un TV con un prezzo molto competitivo, che doveva per forza di cose scendere a qualche compromesso, certo, ma che nel complesso riusciva a restituire un'immagine piacevole e senza troppi eccessi. Con la recensione del TCL 55C805 arriveremo a conclusioni simili, senza tuttavia mancare di segnalarvi tutti quei campi in cui il produttore cinese è riuscito a migliorare quanto già fatto in passato.

Caratteristiche tecniche TCL 55C805 è un bel TV con caratteristiche bilanciate La serie C805 si posiziona subito sotto la serie C845, in piena fascia media per quanto riguarda la gamma 2023 di TCL, che vede ai suoi vertici le serie C955 e X955: abbiamo quindi un pannello QLED a retroilluminazione mini LED con dimming locale a 384 zone e supporto HDR, disponibile in numerosi formati: 50", 55", 65", 75", 85" e 98". Il modello che stiamo analizzando è quello da 55", venduto a 899€ di listino, ma disponibile online anche intorno ai 650€. Il supporto all'HDR è garantito in praticamente tutte le varianti: HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ fino a 120Hz e HLG (Hybrid Log-Gamma); l'elaborazione video è gestita da una nuova versione del processore, l'AiPQ 3.0, c'è una modalità cinema e il supporto a Dolby Atmos e DTS-X. Il comparto audio include un sistema Onkyo con integrati 2 altoparlanti, la cui potenza rispetto ai modelli del 2022 sale a 15 Watt. Il pannello arriva a 4K e 144 Hz sulla porta HDMI 1, mentre l'HDMI 2 supporta 4K a 120 Hz; i restanti 2 ingressi arrivano a 4K e 60 Hz, di cui 1 eARC. Il limite di questa scelta è che non potremo sfruttare una soundbar o un amplificatore con ingressi HDMI 2.1 passanti (comunque poco comuni); di contro possiamo però sfruttare tutte e due le porte HDMI 2.1 per il gaming senza sacrificarne uno per la periferica audio. A proposito di gaming, una rinnovata Game Bar permette di vedere statistiche e performance durante l'utilizzo. Il telecomando della serie C80 proposto da TCL non è il più bello sulla piazza, ma ha tutto ciò che serve TCL ha scelto anche quest'anno Google TV con alla base Android 12 per il suo sistema smart. Una scelta conservativa ma funzionale, visto che l'interfaccia è veloce, pulita e stabile. L'azienda cinese ha poi abbandonato la configurazione a due telecomandi: il nuovo dispositivo sfrutta gli spazi meglio dei suoi predecessori e coniuga in modo intelligente il tastierino numerico e i tasti dedicati allo streaming. Si può lavorare ancora un po' sul suo design, e manca la retroilluminazione, ma siamo di fronte a un bel passo avanti che lato funzionalità ha praticamente tutto quello che serve. Scheda tecnica TCL 55C805 Display: mini LED Direct-384 Quantum Dot da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160)

mini LED Direct-384 Quantum Dot da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160) Frequenza di aggiornamento: Fino a 144 Hz (240 Hz in Full HD)

Fino a 144 Hz (240 Hz in Full HD) Tempo di risposta: 13,5 ms medi in modalità gioco 4K e 60 FPS

13,5 ms medi in modalità gioco 4K e 60 FPS HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG Luminosità: 1100 cd/m² (picco HDR)

1100 cd/m² (picco HDR) Contrasto: 3660:1

3660:1 Antiriflesso: no

no Connettività: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0b (1x eARC)

2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0b (1x eARC) Porte USB: 1x USB 2.0

1x USB 2.0 Alimentatore: interno

interno Supporto VESA: sì, 69-138 millimetri

sì, 69-138 millimetri Dimensioni: 1225 x 711 x 9,8-76-70 mm (senza base); 1225 x 771 x 316 mm (con base)

1225 x 711 x 9,8-76-70 mm (senza base); 1225 x 771 x 316 mm (con base) Peso: 13,1 Kg (senza base); 14,2 Kg (con base)

13,1 Kg (senza base); 14,2 Kg (con base) Prezzo: 899€

Design La serie C80 di TCL è leggera e ha un profilo sottile ed elegante, pur con un po' di bordo Il design del TCL QLED 55C805 mantiene quello dei modelli del 2022. Abbiamo quindi una cornice in metallo a spigoli vivi molto sottile, separata dal display da un bordino nero di circa 1-2 mm, e un piedistallo centrale che si collega al corpo del TV tramite due elementi separati. Aumenta un po' il peso, ma con i suoi 13Kg il pannello risulta ancora molto leggero. La qualità costruttiva è buona nonostante l'uso della plastica: non si sentono scricchioli e il retro ha un motivo a quadretti simile a quello dei TV Sony. Gli altoparlanti sono nascosti nella struttura, mentre il nuovo stand, che abbandona la configurazione a due supporti, risulta più stabile che in passato e nasconde anche meglio i cavi. +5

Esperienza d'uso TCL 55C805 si comporta bene con tutti i tipi di contenuto, anche se non eccelle in praticamente alcun campo Il TCL QLED 55C805 è un TV bilanciato. L'esperienza d'uso complessiva è buona, non ci sono campi dove il TV risulta pessimo né ambiti di eccellenza, ma deve fare i conti con alcuni compromessi dettati da un prezzo di vendita comunque piuttosto basso. Resa complessiva Dopo l'installazione di Google TV, ci troviamo di fronte alla classica impostazione dei menu Android, sempre piuttosto intuitiva. Le regolazioni video sono complete di impostazioni avanzate, condivise dalla modalità HDR: queste includono la saturazione, la tinta dei colori e il bilanciamento del bianco a 2 o 20 punti e la luminanza. Il sensore di luce ambientale può regolare automaticamente contrasto e luminosità massima: si comporta bene ma la calibrazione manuale permette di avere una visione ottimale, specie se le condizioni di luce non cambiano di continuo. Le porte HDMI 2.1 del TCL 55C805 sono 2, di cui 1 a 144 Hz, mentre l'ingresso eARC è spostato su uno dei 2 ingressi HDMI 2.0b Rispetto all'anno scorso migliora la gestione dell'HDR, che risulta decisamente più incisivo. Il pannello lavora con una luminanza di picco dell'ordine delle 1000 cd/m2 e può contare su metadati dinamici come Dolby Vision e HDR10+ per un migliore tone mapping. Anche la gamma colore è di buon livello, almeno per questa fascia di prezzo, e la calibrazione è accurata, a parte un bilanciamento del bianco leggermente più freddo del normale. Il local dimming a 384 zone è efficace, senza fenomeni di blooming evidenti: in generale il contrasto è ottimo, ma nelle scene più scure si avverte la mancanza del "vero" nero degli OLED, visto che il TCL mantiene la retroilluminazione sempre attiva proprio per evitare il blooming. Al solito insomma, il passaggio da una TV di fascia superiore si nota, ma nel complesso l'immagine è decisamente buona. I limiti maggiori risiedono in un angolo di visione ancora limitato, con colori che virano in modo visibile già a 30° e una gestione non impeccabile del movimento, con una motion interpolation ancora da perfezionare. Nonostante il sistema Onkyo anche l'audio non ci ha esaltato, ma su TV di questa fascia è difficile pretendere di più. Interfaccia L'interfaccia è fluida e reattiva e sfrutta bene le possibilità offerte da Google TV. La schermata home è quella classica, con al centro le solite raccomandazioni Google. C'è poi una nuova barra di accesso rapido alle impostazioni che si richiama con un apposito tasto del telecomando, che permette di accedere rapidamente alle regolazioni audio e video o alla selezione dei preset. Il supporto ai servizi di streaming è impeccabile, i menu sono semplici da navigare e la presenza di una game bar è utile per tenere sotto controllo al meglio le opzioni legate al gaming. L'input lag di TCL 55C805 misurato con il 4K Lag Tester Leo Bodnar Videogiochi Per quanto riguarda proprio i videogiochi, la proposta TCL ha pochi difetti. L'input lag si attesta su 13 ms di media in 4K a 60 Hz e si riduce ancora sfruttando il supporto ai 120 e ai 144 Hz. Un refresh rate, quest'ultimo, affatto scontato nei TV 4K. I passi avanti dell'HDR rendono giustizia anche ai titoli dai colori più vivaci, mentre la presenza di due ingressi HDMI 2.1 rappresenta un buon compresso che dovrebbe soddisfare senza problemi l'utenza media. La Game Bar permette di vedere a schermo un indicatore del frame rate (a patto di avere abilitato il VRR) e di visualizzare un mirino a schermo, oltre che di accedere rapidamente al menu completo. Le console di attuale generazione sono supportate a pieno e anche Nintendo Switch non sfigura sul TV TCL. L'upscaling della serie C80 TCL è buono, ma non può fare miracoli Il nuovo sistema di upscaling chiamato UHD Deep Learning AI SR infatti, permette di migliorare il livello di dettaglio andando ad agire sul valore della nitidezza, sebbene si ripercuota sui bordi delle immagini con un effetto matita non sempre piacevole. Nel complesso, comunque, lavora discretamente sia nel passaggio dal Full HD sia in quello dai 576p.