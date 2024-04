IA e abuso sui minori: OpenAI, Microsoft, Google e Meta si impegnano nella prevenzione

Le principali aziende nel campo dell'intelligenza artificiale, come OpenAI, Microsoft, Google e Meta hanno unito le forze per garantire che i loro strumenti non vengano utilizzati per scopi dannosi.

Uno degli obiettivi principali è evitare l'abuso dei minori e la produzione di materiale sessualmente esplicito coinvolgente essi, una pratica fortemente condannata. Questa collaborazione è guidata da Thorn, un'organizzazione dedicata alla sicurezza dei minori, e da All Tech Is Human, un'associazione no-profit che promuove la tecnologia responsabile.

Thorn ritiene che gli impegni presi dalle aziende nel settore dell'intelligenza artificiale rappresentino un passo innovativo e significativo nella tutela dei bambini contro gli abusi sessuali, specialmente considerando l'avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Documento per prevenire Il fulcro di questa iniziativa è evitare la creazione e la diffusione di contenuti sessuali che coinvolgono minori, lavorando per eliminarli dai social media e dai motori di ricerca Solo nel 2023, negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 104 milioni di file sospetti riguardanti abusi sessuali su minori.

Senza un'azione coordinata, c'è il rischio che l'IA possa aggravare il problema, mettendo ulteriormente sotto pressione le forze dell'ordine nell'identificare le vittime reali. Martedì, Thorn e All Tech Is Human hanno pubblicato un nuovo documento intitolato "Sicurezza per Progettazione per Intelligenza Artificiale Generativa: Prevenire gli Abusi Sessuali su Minori".

Questo testo offre strategie e suggerimenti per le aziende coinvolte nello sviluppo di strumenti di IA, motori di ricerca, piattaforme di social media, società di hosting e sviluppatori, al fine di prevenire gli abusi. Tra le raccomandazioni principali vi è la selezione attenta dei dati utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

Si consiglia di evitare i dataset contenenti solo materiale pedopornografico, così come i contenuti sessuali per adulti, poiché l'IA generativa tende a confondere entrambi i concetti.