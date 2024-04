Blizzard lavora a un nuovo gioco open world non annunciato, secondo vari annunci

Andando a guardare tra gli annunci di lavoro, qualcuno ha scoperto che Blizzard sta lavorando a un nuovo gioco open world non ancora annunciato, per il quale lo studio sta assumendo in vari ruoli, facendo pensare a uno sviluppo ancora pienamente in corso.

Come è possibile vedere anche dal sito ufficiale di Blizzard, che riporta tali annunci di lavoro, i ruoli richiesti sono anche in collocazioni importanti per lo sviluppo, facendo pensare che si tratti di un progetto il cui completamento potrebbe essere ancora lontano.

Tuttavia, un nuovo gioco da parte di Blizzard è sempre un evento molto interessante, dunque attendiamo di sapere di cosa possa trattarsi, con la consapevolezza però che un annuncio vero e proprio potrebbe arrivare solo tra un bel po' di tempo, considerando il modus operandi standard del team.