Just Dance 2026 Edition è stato annunciato da Ubisoft con trailer e data di uscita

Il gioco introdurrà anche una serie di novità fra cui la nuova Modalità Party, ideata per offrire sfide imprevedibili e cooperazione in tempo reale, mentre il multiplayer locale consentirà a un massimo di sei giocatori di ballare insieme.

Tra le tracce confermate figurano "APT." di ROSÉ & Bruno Mars, "Houdini" di Dua Lipa, "Counting Stars" dei OneRepublic, "Hung Up" di Madonna e l'iconica "All Star" degli Smash Mouth. La lista completa, tutttavia, promette molte altre sorprese, pensate per adattarsi a ogni stato d'animo e momento della giornata.

Caratterizzato da una tracklist composta da quaranta nuovi brani , Just Dance 2026 Edition promette di trasformare ogni stanza in un'autentica pista da ballo, coinvolgendo amici, parenti e chiunque abbia voglia di divertirsi davanti allo schermo.

Just Dance 2026 Edition è stato annunciato con trailer e data di uscita durante il Nintendo Direct di oggi: la nuova edizione del celebre party game sarà disponibile a partire dal 14 ottobre nelle versioni PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Un'esperienza intramontabile

Forte di una lunga tradizione e di un grande successo, la serie di Just Dance si pone davvero come un'esperienza intramontabile, che si aggiorna di anno in anno trovando sempre un ampio e appassionato pubblico a cui rivolgersi.

La 2026 Edition non farà eccezione, anche grazie alla conferma della modalità che consente di utilizzare semplicemente uno smartphone per la rilevazione del movimento e alla modalità Allenamento, pensata per consentirci di brucare qualche caloria.