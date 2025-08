Nintendo Switch Lite blu è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

In questo caso il prodotto è venduto da Euro Tech Store, rivenditore certificato della Spagna. La consegna è prevista tra il 6 e l'11 agosto . Inoltre, è possibile effettuare il reso entro 15 giorni. Si tratta di un piccolo sconto rispetto al prezzo consigliato, ma che vi permetterà di risparmiare un po', soprattutto se non avete grandi pretese e non volete acquistare le altre console.

Caratteristiche della console portatile

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta della console Lite nella colorazione blu. In questo caso è fondamentale fare una precisione: questo modello non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare, a differenza della classica console Nintendo Switch. Questo prodotto è compatto, leggero e può essere portato ovunque.

Nintendo Switch Lite blu

La console è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch ed è perfetta sia per giocare da soli che in compagnia di amici, grazie al multiplayer online o wireless locale con amici che possiedono già una console.

Per chi non lo sapesse, AliExpress è un noto rivenditore che regolarmente propone offerte molto interessanti. Diversi prodotti vengono infatti venduti a prezzi molto più bassi del solito e, tra l'altro, questi sono disponibili nei magazzini europei, quindi la consegna è piuttosto rapida.