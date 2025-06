Nintendo ha inviato ai negozi dei cartelloni per segnalare il tutto esaurito di Nintendo Switch 2

Nonostante le critiche riguardanti il prezzo, è probabile che Nintendo Switch 2 faccia il tutto esaurito molto velocemente, all'avvio della vendita nei negozi il 5 giugno. Del resto i preordini, online e non, sono esauriti da settimane in tutto il mondo. Anche in questo, Nintendo non ha voluto lasciare niente al caso e pare aver inviato ai negozi (almeno ad alcuni) dei cartelloni da apporre in bella vista dopo che la nuova console sarà andata esaurita. L'alternativa potrebbe essere che i negozi in questione abbiano preparato autonomamente i cartelloni, consci dell'attesa per la console.

Il cartello

Nintendo ha lavorato duramente per mettere a disposizione una quantità significativa di unità di Nintendo Switch 2 per il giorno del lancio, ma sembra che non sia riuscita a tenere il passo con l'altissima domanda.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Molti negozianti hanno fatto scorta di console per quanto hanno potuto, ma in tanti ritengono che le unità disponibili non basteranno a soddisfare tutti.

A riportare una foto del cartellone con cui sarà segnalato il tutto esaurito è stato l'account X Nintendeal. Alcuni utenti hanno sottolineato che il cartello in questione potrebbe essere della catena Target, visto il font utilizzato, e che non tutti i negozi ne avranno di simili. Poco male, visto che si tratta soprattutto di una curiosità, che non cambia di una virgola lo stato delle cose. La speranza è quella di non trovarselo di fronte andando ad acquistare Nintendo Switch 2, questo sì.