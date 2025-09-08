3

Xbox Game Pass Core in sconto su Instant Gaming è perfetto per giocare online a bassissimo costo

Se volete giocare online su Xbox, la scelta migliore è optare per Xbox Game Pass Core, ora che si trova in sconto su Instant Gaming. Vediamo i dettagli sul prezzo del servizio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2025
Xbox Game Pass Core 4€ / mese

Con l'avvicinarsi dell'autunno arrivano sul mercato nuovi videogiochi, molti dei quali sono pensati per giocare online con gli amici. Se anche voi volete poter giocare in multigiocatore sulla vostra console Xbox, sappiate che avete bisogno di un abbonamento Game Pass e il miglior modo per risparmiare è optare per la versione Xbox Game Pass Core in sconto su Instant Gaming. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Con questa versione si paga in pratica poco più di 4€ al mese per sei mesi, per poter giocare online e ottenere qualche altro vantaggio.

Le funzionalità di Xbox Game Pass Core

Con Xbox Game Pass Core si può ottenere accesso ai seguenti vantaggi:

  • Catalogo limitato di videogiochi (aggiornato regolarmente)
  • Gioco online multigiocatore su console
  • Accesso a degli sconti speciali
  • Possibilità di provare i titoli durante le Giornate di gioco gratuito
Una serie di giochi di Xbox Game Pass Core
Ricordiamo che se desiderate ottenere l'accesso al catalogo completo, con anche i giochi nuovi pubblicati al D1, siete obbligati a fare l'abbonamento al livello massimo, ovvero Xbox Game Pass Ultimate. Core, invece, ha solo una piccola selezione di giochi, ma ovviamente costa molto di meno.

