Borderlands 4 vola nella top 10 globale di Steam, nonostante manchino ancora diversi giorni al lancio

Borderlands 4 di Gearbox Software è secondo nella top 10 globale di Steam. Primo se si considerano solo i giochi con prezzo premium. Questo, nonostante manchino ancora diversi giorni al lancio. Considerate che sarà disponibile su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 a partire dall'11 settembre.
Un ottimo avvio
Attualmente, Borderlands 4 si trova subito sopra a Hollow Knight: Silksong in classifica, il che è già di suo un ottimo risultato. Va detto però che le classifiche di Steam si basano sui ricavi. Facendo un rapido calcolo, ogni copia venduta dell'imminente looter shooter (69,99 euro per l'edizione standard) corrisponde a 3 copie e mezza del gioco di Team Cherry (19,50 euro).
Si tratta, in ogni caso, di un ottimo risultato, visto che è ancora in prenotazione. Evidentemente il materiale promozionale deve aver convinto i giocatori, che si sono fiondati a comprarlo.
Visto che stiamo parlando della versione PC, ricordiamo quali sono i requisiti di sistema per farlo girare:
Requisiti di sistema
Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11
- Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580
- Memoria: 100 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. Richiede 8 core CPU per il processore. Richiede 8 GB di VRAM per la grafica. È richiesto un SSD.
Consigliati:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11
- Processore: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Memoria: 32 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B580
- Memoria: 100 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. È richiesto un SSD.
