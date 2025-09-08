Il laccetto magnetico per iPhone 17 si mostra in nuove immagini

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del laccetto magnetico per i nuovi iPhone 17, un accessorio inedito che dovrebbe sostituire le tradizionali tracolle e i laccetti da polso. Ormai manca pochissimo all'evento ufficiale di Apple, dato che domani verranno presentati i nuovi modelli e presumibilmente anche questo prodotto. Nel frattempo, ulteriori indiscrezioni ci mostrano il laccetto (a questo punto ha più senso parlare di una tracolla vera e propria, considerando la lunghezza) nella variante arancione. Ecco tutti i dettagli in merito.

Il crossbody strap di iPhone Le prime indiscrezioni sono state riportate dal noto leaker Majin Bu e l'accessorio dovrebbe essere compatibile con le custodie ufficiali TechWoven di iPhone 17. Adesso, il leaker Sonny Dickson, ha condiviso un'immagine del laccetto nella variante arancione. Come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, la tracolla è dotata di punti di aggancio magnetici, mentre le nuove custodie presenteranno piccoli fori di fissaggio negli angoli inferiori, in modo da collegare e scollegare la tracolla in pochi istanti. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Questo accessorio dovrebbe eliminare la necessità di ganci tradizionali e, con gli anelli polarizzati in senso opposto alle estremità, dovrebbe garantire una presa robusta e sicura, oltre a un aggancio immediato. Inoltre, secondo quanto riportato originariamente da Majin Bu, queste tracolle dovrebbero presentare un nucleo metallico flessibile che le rendono magnetiche su tutta la loro lunghezza.