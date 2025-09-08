Il laccetto magnetico per iPhone 17 si mostra in nuove immagini

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del laccetto magnetico per i nuovi iPhone 17, un accessorio inedito che dovrebbe sostituire le tradizionali tracolle e i laccetti da polso. Ormai manca pochissimo all'evento ufficiale di Apple, dato che domani verranno presentati i nuovi modelli e presumibilmente anche questo prodotto. Nel frattempo, ulteriori indiscrezioni ci mostrano il laccetto (a questo punto ha più senso parlare di una tracolla vera e propria, considerando la lunghezza) nella variante arancione. Ecco tutti i dettagli in merito.
Il crossbody strap di iPhone
Le prime indiscrezioni sono state riportate dal noto leaker Majin Bu e l'accessorio dovrebbe essere compatibile con le custodie ufficiali TechWoven di iPhone 17. Adesso, il leaker Sonny Dickson, ha condiviso un'immagine del laccetto nella variante arancione. Come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, la tracolla è dotata di punti di aggancio magnetici, mentre le nuove custodie presenteranno piccoli fori di fissaggio negli angoli inferiori, in modo da collegare e scollegare la tracolla in pochi istanti.
Questo accessorio dovrebbe eliminare la necessità di ganci tradizionali e, con gli anelli polarizzati in senso opposto alle estremità, dovrebbe garantire una presa robusta e sicura, oltre a un aggancio immediato. Inoltre, secondo quanto riportato originariamente da Majin Bu, queste tracolle dovrebbero presentare un nucleo metallico flessibile che le rendono magnetiche su tutta la loro lunghezza.
Una tracolla per smartphone
Trattandosi di una tracolla (probabilmente), e considerando l'aggancio magnetico, alcuni utenti sono leggermente scettici per quanto riguarda l'effettiva "presa robusta e sicura" del prodotto. Molti utenti hanno infatti commentato le precedenti indiscrezioni mostrando una certa preoccupazione in merito, ipotizzando una possibile caduta dello smartphone a causa di un aggancio non abbastanza forte. Per ora non conosciamo neanche il prezzo di questo accessorio, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore. Nel frattempo, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.