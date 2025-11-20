Aggiornamento Telegram: Storie in diretta, aste digitali, messaggi ripetuti e tante altre novità

Con l'arrivo del nuovo mese, Telegram introduce un aggiornamento particolarmente ricco, segnando uno dei più completi degli ultimi tempi. Dopo gli update di settembre e ottobre, che avevano ampliato le funzioni musicali del profilo e migliorato interazione, personalizzazione e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, questo nuovo rilascio punta a trasformare ancora di più l'app in una piattaforma multiforme.
Le novità riguardano soprattutto tre aree chiave: social, automazione ed economia digitale, il tutto accompagnato da un significativo restyling grafico. La novità più impattante è l'introduzione delle Storie in diretta, che permettono a tutti gli utenti di avviare uno streaming live direttamente all'interno delle Storie.
Messaggi ripetuti e aste digitali, due grandi novità dell'aggiornamento di Telegram
La seconda grande funzionalità è quella dei messaggi ripetuti, un potenziamento dei messaggi programmati che consente di impostare invii ricorrenti: quotidiani, settimanali o mensili. Nell'ambito del collezionismo digitale, l'app introduce le aste per i regali digitali, oggetti collezionabili trasferibili anche su wallet blockchain.
Per rendere l'assegnazione più equa e strutturata, i regali in edizione limitata verranno distribuiti tramite aste basate sulle stelle. Ogni turno assegna un numero limitato di oggetti, con il numero #1 riservato al miglior offerente. Le offerte non vincenti passano automaticamente al turno successivo, mentre gli eventuali crediti inutilizzati vengono rimborsati.
L'interfaccia subisce un restyling con l'ultimo aggiornamento di Telegram
Anche l'interfaccia grafica riceve una rinfrescata importante. Su iOS debutta il nuovo stile Liquid Glass, con profili ridisegnati, un menu Impostazioni più moderno e un pannello allegati animato.
Su Android arriva un campo di scrittura completamente rinnovato, minimalista e dotato di eleganti effetti di sfocatura in linea con il più recente Material Design. Con queste novità, Telegram conferma ancora una volta la sua inclinazione all'innovazione, unendo comunicazione, live streaming, automazione e micro-economia digitale in un'unica piattaforma.