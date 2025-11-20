Aggiornamento Telegram: Storie in diretta, aste digitali, messaggi ripetuti e tante altre novità

Con l'arrivo del nuovo mese, Telegram introduce un aggiornamento particolarmente ricco, segnando uno dei più completi degli ultimi tempi. Dopo gli update di settembre e ottobre, che avevano ampliato le funzioni musicali del profilo e migliorato interazione, personalizzazione e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, questo nuovo rilascio punta a trasformare ancora di più l'app in una piattaforma multiforme.

Le novità riguardano soprattutto tre aree chiave: social, automazione ed economia digitale, il tutto accompagnato da un significativo restyling grafico. La novità più impattante è l'introduzione delle Storie in diretta, che permettono a tutti gli utenti di avviare uno streaming live direttamente all'interno delle Storie.