Il trailer di lancio di Digimon Story: Time Stranger ci ricorda che ora è disponibile su PS5, Xbox e Steam

Da oggi Digimon Story: Time Stranger è disponibile nei negozi e Bandai Namco ci tiene a ricordarcelo anche con l'immancabile trailer di lancio, che presenta i personaggi principali e mostra alcune sequenze della storia. Potrete guardarlo tramite il player qui sotto.

Ambientato tra il mondo reale e Iliad, una nuova versione del Mondo Digitale dove vivono i Digimon, il titolo segue le vicende di Dan o Kanan Yuki, agenti dell'organizzazione segreta ADAMAS, incaricati di indagare su anomalie spazio-temporali e misteri legati alla fine del mondo.