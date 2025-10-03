Il trailer di lancio di Digimon Story: Time Stranger ci ricorda che ora è disponibile su PS5, Xbox e Steam

Da oggi Digimon Story: Time Stranger è disponibile nei negozi e Bandai Namco ci tiene a ricordarcelo anche con l'immancabile trailer di lancio, che presenta i personaggi principali e mostra alcune sequenze della storia. Potrete guardarlo tramite il player qui sotto.
Ambientato tra il mondo reale e Iliad, una nuova versione del Mondo Digitale dove vivono i Digimon, il titolo segue le vicende di Dan o Kanan Yuki, agenti dell'organizzazione segreta ADAMAS, incaricati di indagare su anomalie spazio-temporali e misteri legati alla fine del mondo.
Oltre 450 Digimon tra cui scegliere
Il gioco propone un sistema di combattimenti a turni che mescolano strategia e meccaniche legate allo sfruttare le debolezze elementali e di tipo degli avversari per avere la meglio. A questo proposito, per la nostra squadra potremo arruolare oltre 450 creature digitali differenti, con la possibilità ovviamente di potenziarli tramite la Digievoluzione fino a ottenere i potentissimi Digimon di livello Mega.
Come accennato in apertura Digimon Story: Time Stranger è disponibile da ora su PS5, Xbox Series X|S e su PC tramite Steam. Volendo potrete provare gratuitamente il titolo prima di optare per l'acquisto grazie alla demo disponibile su tutti gli store digitali.