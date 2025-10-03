0

Il trailer di lancio di Digimon Story: Time Stranger ci ricorda che ora è disponibile su PS5, Xbox e Steam

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/10/2025
Un Greymon in Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Da oggi Digimon Story: Time Stranger è disponibile nei negozi e Bandai Namco ci tiene a ricordarcelo anche con l'immancabile trailer di lancio, che presenta i personaggi principali e mostra alcune sequenze della storia. Potrete guardarlo tramite il player qui sotto.

Ambientato tra il mondo reale e Iliad, una nuova versione del Mondo Digitale dove vivono i Digimon, il titolo segue le vicende di Dan o Kanan Yuki, agenti dell'organizzazione segreta ADAMAS, incaricati di indagare su anomalie spazio-temporali e misteri legati alla fine del mondo.

Oltre 450 Digimon tra cui scegliere

Il gioco propone un sistema di combattimenti a turni che mescolano strategia e meccaniche legate allo sfruttare le debolezze elementali e di tipo degli avversari per avere la meglio. A questo proposito, per la nostra squadra potremo arruolare oltre 450 creature digitali differenti, con la possibilità ovviamente di potenziarli tramite la Digievoluzione fino a ottenere i potentissimi Digimon di livello Mega.

Digimon Story Time Stranger, la recensione del capitolo più ambizioso della serie Digimon Story Time Stranger, la recensione del capitolo più ambizioso della serie

Come accennato in apertura Digimon Story: Time Stranger è disponibile da ora su PS5, Xbox Series X|S e su PC tramite Steam. Volendo potrete provare gratuitamente il titolo prima di optare per l'acquisto grazie alla demo disponibile su tutti gli store digitali.

