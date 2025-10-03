0

Nessuna grande novità per la fotocamera frontale del Galaxy S26, secondo le ultime indiscrezioni

Stando a quanto riportato da un giornalista, la fotocamera frontale dei Galaxy S26 non dovrebbe subire cambiamenti significativi, fatta eccezione per eventuali ottimizzazioni software.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/10/2025
Galaxy S26

Secondo alcune indiscrezioni, tutti i nuovi smartphone della serie Galaxy S26 presenteranno la stessa fotocamera frontale. Tuttavia - e qui c'è la cattiva notizia - si parla di una selfie camera letteralmente invariata. Eventuali miglioramenti legati alla qualità dell'immagine potrebbero derivare dall'elaborazione software, quindi dal punto di vista tecnico non possiamo aspettarci miglioramenti significativi. In ogni caso, sebbene la fonte sia piuttosto affidabile, specifichiamo che queste informazioni non sono ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite.

Il comparto fotografico dei Galaxy S26

Secondo quanto riportato dal giornalista Roland Quandt (WinFuture), tutti i modelli della serie Galaxy S26 avranno la stessa fotocamera frontale da 12MP con autofocus. Non è escluso che possa esserci un'apertura più ampia o altri eventuali aggiornamenti, quindi si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, ma in ogni caso non dovremmo aspettarci cambiamenti particolarmente significativi.

Il post del giornalista
Il post del giornalista

Per migliorare la qualità degli scatti potremmo affidarci all'elaborazione delle immagini e ai vari software, quindi in poche parole si parla della stessa fotocamera frontale già equipaggiata dagli altri modelli precedenti (a partire dai Galaxy S23, per la precisione). La fotocamera posteriore dell'S26 Ultra, secondo quanto riportato in precedenza dal leaker Ice Universe, dovrebbe essere da 50 MP con zoom 5x e apertura f/2.9.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ciò significa poter scattare foto luminose e con meno rumore anche in condizioni problematiche, ad esempio di notte. Anche gli effetti bokeh dovrebbero essere più naturali e meno forzati.

Nuovi strumenti professionali per i video

Una recente fuga di notizie suggerisce che i nuovi modelli introdurranno anche strumenti professionali per la registrazione dei video. Si tratta nello specifico di un sistema chiamato APV (Advanced Pro Video codec), insieme al supporto per i profili LUT (Look-Up Table).

Samsung Galaxy S26, salto di qualità per la registrazione video con APV e LUT? Ecco di cosa si tratta Samsung Galaxy S26, salto di qualità per la registrazione video con APV e LUT? Ecco di cosa si tratta

Il primo consente di registrare filmati senza sacrificare la qualità dell'immagine, mantenendo contemporaneamente file dalle dimensioni contenute, con un buon equilibrio tra fedeltà e praticità. Il secondo consente di applicare correzioni cromatiche in fase di ripresa: ciò significa non dover utilizzare software esterni, facilitando e velocizzando il lavoro. Nel frattempo, continuano a trapelare indiscrezioni sull'aggiornamento One UI 8.5, con riassunti IA delle notifiche, un'interfaccia rivista e altro ancora.

#Samsung #Tecnologia
