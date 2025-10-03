Nessuna grande novità per la fotocamera frontale del Galaxy S26, secondo le ultime indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni, tutti i nuovi smartphone della serie Galaxy S26 presenteranno la stessa fotocamera frontale. Tuttavia - e qui c'è la cattiva notizia - si parla di una selfie camera letteralmente invariata. Eventuali miglioramenti legati alla qualità dell'immagine potrebbero derivare dall'elaborazione software, quindi dal punto di vista tecnico non possiamo aspettarci miglioramenti significativi. In ogni caso, sebbene la fonte sia piuttosto affidabile, specifichiamo che queste informazioni non sono ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite.