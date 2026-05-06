Nintendo sarebbe sotto pressione per aumentare il prezzo di Switch 2

Nintendo sta ottenendo un buon successo con Nintendo Switch 2, grazie anche all'arrivo regolare di titoli di alto livello, molto apprezzati. Inoltre, ha anche pubblicato un film campione di incassi al botteghino (Super Mario Galaxy - Il Film).
Ci si potrebbe aspettare che la compagnia possa vantare azioni in aumento, ma la verità è che a Tokyo la compagnia è al proprio minimo negli ultimi dieci anni.
Il commento di Bloomberg alla situazione di Nintendo Switch 2
Secondo quanto riportato da Bloomberg, il problema attuale per gli investitori è il prezzo di Nintendo Switch 2. Molti ritengono che Nintendo debba semplicemente aumentarlo, quando annuncerà i risultati finanziari venerdì 8 maggio.
L'aumento di prezzo servirebbe per controbilanciare l'aumento dei costi e, ovviamente, soddisfare gli investitori. Altri temono il tipo di impatto che questo avrebbe sulla domanda da parte degli acquirenti, ma pare un problema secondario.
Le azioni di Nintendo sono in calo da cinque mesi: si tratta del più lungo declino del valore sin dal 2016. I problemi di approvvigionamento delle componenti per la console e la guerra in Iran hanno peggiorato la situazione. Rispetto ad agosto dell'anno scorso, le azioni di Nintendo valgono la metà.
Bloomberg fa anche un confronto con Sony, che negli anni ha ottenuto sia successi che fallimenti, rispetto a una Nintendo che da tempo non sbaglia un colpo. Perché allora le azioni di Sony non sono calate allo stesso modo? Perché la compagnia non ha avuto timore ad alzare il prezzo di PS5. Gli investitori, spiega la testata, temono invece che Nintendo Switch 2 sia profondamente non redditizia.
La riunione finanziaria di venerdì è quindi un momento fondamentale e l'analista Hideki Yasuda di Toyo Research Advice ritiene che le azioni continueranno a faticare se il prezzo non viene alzato.
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