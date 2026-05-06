L'ASUS NVIDIA GeForce RTX 5060 è in offerta su Amazon: acquista la scheda grafico in promozione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'ASUS NVIDIA GeForce RTX 5060: l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo finale d'acquisto di 335,24€.

Siamo lontani dal suo minimo storico ma, considerando la tendenza degli ultimi mesi, riteniamo questo un costo comunque interessante. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: ASUS NVIDIA GeForce RTX 5060 è una scheda grafica progettata per offrire prestazioni elevate e grande affidabilità. Uno degli elementi distintivi è il sistema di raffreddamento con ventole Axial Tech, caratterizzate da un mozzo più compatto che consente di aumentare il flusso d'aria. A questo si aggiungono i doppi cuscinetti a sfera che garantiscono una durata fino a due volte superiore.