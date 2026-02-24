Microsoft sperimenta le NPU per catturare automaticamente gli highlight Xbox senza interrompere il gameplay

Secondo indiscrezioni riportate da Windows Central, i possessori di Asus ROG Xbox Ally possono già provare questa tecnologia . Il sistema sfrutta la NPU integrata nel dispositivo per analizzare in tempo reale le sessioni di gioco e registrare automaticamente le sequenze più intense.

Come funzionerebbe questa nuova feature di Microsoft e Xbox?

Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora del tutto chiari, la funzione potrebbe combinare le capacità di registrazione dell'app Xbox con l'intelligenza artificiale di Copilot, trasformando quest'ultimo in un vero assistente di gioco. Resta da capire come l'AI determini quali momenti siano davvero "degni di nota".

Attualmente il test è limitato a una selezione di titoli popolari come League of Legends, Call of Duty, Fortnite, Forza Horizon 5 e Elden Ring, ma Microsoft punta a estendere il supporto a tutti i giochi nei prossimi mesi. Se i test avranno esito positivo, Highlight Reels potrebbe arrivare su tutti i PC dotati di NPU compatibili con lo standard Copilot+, che richiede almeno 40 TOPS di potenza.