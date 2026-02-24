Microsoft sperimenta le NPU per catturare automaticamente gli highlight Xbox senza interrompere il gameplay

Microsoft continua a esplorare nuove applicazioni delle NPU (Neural Processing Unit) nel gaming, andando oltre il semplice upscaling grafico basato su IA. L'ultima novità, attualmente in fase di test tra gli Xbox Insiders, riguarda una funzione chiamata "Highlight Reels", pensata per catturare automaticamente i momenti più memorabili delle partite senza interrompere il gameplay.
Secondo indiscrezioni riportate da Windows Central, i possessori di Asus ROG Xbox Ally possono già provare questa tecnologia. Il sistema sfrutta la NPU integrata nel dispositivo per analizzare in tempo reale le sessioni di gioco e registrare automaticamente le sequenze più intense.
Come funzionerebbe questa nuova feature di Microsoft e Xbox?
Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora del tutto chiari, la funzione potrebbe combinare le capacità di registrazione dell'app Xbox con l'intelligenza artificiale di Copilot, trasformando quest'ultimo in un vero assistente di gioco. Resta da capire come l'AI determini quali momenti siano davvero "degni di nota".
Attualmente il test è limitato a una selezione di titoli popolari come League of Legends, Call of Duty, Fortnite, Forza Horizon 5 e Elden Ring, ma Microsoft punta a estendere il supporto a tutti i giochi nei prossimi mesi. Se i test avranno esito positivo, Highlight Reels potrebbe arrivare su tutti i PC dotati di NPU compatibili con lo standard Copilot+, che richiede almeno 40 TOPS di potenza.
A cosa stanno lavorando, parallelamente, Microsoft e Xbox?
Parallelamente, Microsoft sta lavorando anche su Automatic Super Resolution per ROG Xbox Ally, una tecnologia di upscaling AI che agisce sull'immagine finale del gioco, teoricamente compatibile con qualsiasi titolo e distinta da soluzioni come Nvidia DLSS.
Con Copilot già in beta tramite Xbox Game Bar, Microsoft sembra intenzionata a integrare sempre più profondamente l'intelligenza artificiale nell'esperienza videoludica, trasformando le NPU in un elemento centrale del futuro gaming su PC. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa novità e se la ritenete una feature particolarmente utile.