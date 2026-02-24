Overwatch Rush è uno sparatutto con visuale dall'alto per sistemi mobile

La compagnia ci tiene a specificare che Overwatch Rush è sviluppato da un team dedicato , formato da esperti del mondo mobile, separato dal Team 4 che si sta invece occupando di aggiornare Overwatch .

Blizzard Entertainment ha annunciato Overwatch Rush , un nuovo hero shooter con visuale dall'alto progettato specificamente per sistemi iOS e Android , quindi per il pubblico mobile. Non è stata annunciata una data di uscita, ma ne è stato mostrato il gameplay in un video di più di tre minuti.

Le risposte di Blizzard

Blizzard ha anche fornito altri dettagli su Overwatch Rush, cercando di spiegare la natura del progetto.

Quindi è stato spiegato che si trova nelle prime fasi di sviluppo e che è stato costruito da zero per dispositivi mobile. Il gameplay è pensato per partite rapide, anche stando in movimento, con combattimenti incentrati sugli eroi e personalizzazione dello stile di gioco che si adatta sia alle squadre che ai singoli giocatori. Insomma, è un gioco per sessioni "mordi e fuggi".

Attualmente è testabile in alcuni paesi. Si tratta di una modalità tipica di rilascio dei giochi mobile, che consente di mettere a punto gameplay, prestazioni e server, raccogliendo i feedback dei primi giocatori, prima di raggiungere tutti gli altri.

Blizzard ha quindi ribadito che Overwatch Rush non ha ancora una data d'uscita e che molto dipenderà proprio dai test.

Inizialmente il gioco non supporterà i controller, ma Blizzard sta valutando varie opzioni per renderli utilizzabili con i futuri aggiornamenti.

Per quanto riguarda il modello economico, stiamo parlando di un free-to-play con acquisti in-app opzionali.