Overwatch Rush è uno sparatutto con visuale dall'alto per sistemi mobile

Blizzard Entertainment ha annunciato Overwatch Rush, un nuovo hero shooter con visuale dall'alto progettato specificamente per sistemi iOS e Android, quindi per il pubblico mobile. Non è stata annunciata una data di uscita, ma ne è stato mostrato il gameplay in un video di più di tre minuti.
La compagnia ci tiene a specificare che Overwatch Rush è sviluppato da un team dedicato, formato da esperti del mondo mobile, separato dal Team 4 che si sta invece occupando di aggiornare Overwatch.
Le risposte di Blizzard
Blizzard ha anche fornito altri dettagli su Overwatch Rush, cercando di spiegare la natura del progetto.
Quindi è stato spiegato che si trova nelle prime fasi di sviluppo e che è stato costruito da zero per dispositivi mobile. Il gameplay è pensato per partite rapide, anche stando in movimento, con combattimenti incentrati sugli eroi e personalizzazione dello stile di gioco che si adatta sia alle squadre che ai singoli giocatori. Insomma, è un gioco per sessioni "mordi e fuggi".
Attualmente è testabile in alcuni paesi. Si tratta di una modalità tipica di rilascio dei giochi mobile, che consente di mettere a punto gameplay, prestazioni e server, raccogliendo i feedback dei primi giocatori, prima di raggiungere tutti gli altri.
Blizzard ha quindi ribadito che Overwatch Rush non ha ancora una data d'uscita e che molto dipenderà proprio dai test.
Inizialmente il gioco non supporterà i controller, ma Blizzard sta valutando varie opzioni per renderli utilizzabili con i futuri aggiornamenti.
Per quanto riguarda il modello economico, stiamo parlando di un free-to-play con acquisti in-app opzionali.