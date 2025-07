Android 16 su Google Pixel, diversi utenti stanno riscontrando problemi con la schermata di blocco

Dopo aver aggiornato i dispositivi Pixel ad Android 16, diversi utenti hanno iniziato a riscontrare alcune problematiche con la schermata di blocco . Alcune sono particolarmente tediose, dato che lo schermo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, ma anche il tap su schermo sembra non funzionare.

I problemi con la schermata di blocco

Diversi utenti di Reddit e del forum Pixel Phone Help hanno segnalato una serie di problematiche legate alla schermata di blocco. Come vi abbiamo già anticipato, questi problemi includono la mancata accensione dello schermo con il tap-to-wake e dopo aver premuto il pulsante di accensione. In ogni caso, molte persone hanno comunque riscontrato una certa lentezza, nonché variazioni anomale della luminosità e problemi con il lettore di impronte digitali.

Diversi utenti segnalano problemi con la schermata di blocco

Non è tutto, perché il dispositivo in generale sembra più lento, oltre a presentare diversi crash delle app. Sebbene molti abbiano risolto con il semplice riavvio del dispositivo, pare che le problematiche si ripresentino nuovamente dopo alcune ore. Altri esperti suggeriscono di reimpostare la luminosità adattiva, ma per ora non ci resta che attendere una soluzione vera e propria. Pare che Google sia a conoscenza del problema, che persiste da un mese, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli.