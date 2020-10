PC preassemblato con Ryzen 3900x e GeForce RTX 3080 da Drako, la recensione

Mettetevi quindi comodi e preparatevi a godere insieme a noi perché, pur essendo possibile mettere in piedi qualsiasi configurazione sul sito Drako.it , con il setup selezionato da noi diventa davvero possibile giocare in 4k con un frame rate elevato senza dover accettare alcun compromesso.

In questo articolo troverete invece una recensione del PC utilizzato per quella prova: non potevamo fare a meno di mettere sotto torchio una configurazione del genere per scoprire davvero cosa significhi giocare con la prossima generazione. Sia chiaro, siamo completamente su un altro ordine di grandezza per quanto riguarda il budget necessario a portarsi a casa una macchina di questo tipo, ma d'altra parte se ancora oggi la capacità di giocare in 4k a 60 frame per secondo con ray tracing attivo con le prossime console di Microsoft e Sony deve essere verificata e confermata, il PC ha già tranquillamente superato quella barriera e questa recensione lo dimostra con forza.

Per non farci mancare proprio nulla abbiamo quindi testato in poco meno di una settimana un nuovo computer desktop di Drako.it che il distributore ci ha recapitato in redazione completo di tutta la componentistica necessaria a farlo funzionare ad eccezione della scheda video. Siamo quindi entrati in contatto con NVIDIA e siamo riusciti ad avere nuovamente una GeForce RTX 3080 Founder's Edition da testare all'interno del sistema.

In questi giorni non si parla soltanto di Xbox Series X e PlayStation 5 nella redazione di Multiplayer.it e, pur seguendo la possente console war che sta tenendo banco sulle nostre pagine, le nostre approfondite prove procedono anche in ambito PC.

Ad energizzare e raffreddare il tutto abbiamo poi trovato un alimentatore ASUS ROG Thor da 850 Watt con il comodissimo display integrato in grado di mostrare il consumo in tempo reale, 3 ventole da 120mm montate sul frontale del case e un waterblock per CPU prodotto da Corsair, il modello Hydro H150i Pro, in grado di raffreddare con il liquido la CPU scaricando il calore su un radiatore da 360mm montato sulla parte superiore del case e raffreddato con 3 ulteriori ventole da 120mm.

Utilizzando gli altri collegamenti della motherboard abbiamo poi potuto sfruttare 32 GB di RAM Corsair di tipo DDR4 a 3200 MHz suddivisi in 2 banchi da 16 GB ciascuno e un singolo SSD da 2 Terabyte anche questo di marca Corsair: per la precisione il Force MP600 con interfaccia NVMe e collegamento PCI Express 4.0. Si tratta di un disco recentissimo in grado di spingersi sul confine dei 5 GB/s di velocità in lettura, in linea con quanto promesso dalla prossima generazione di console.

Di fianco al processore abbiamo montato una NVIDIA GeForce RTX 3080 con 10 GB di RAM GDDR6X in versione Founder's Edition. Grazie alla piattaforma AMD e al chipset X570 presente sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair VIII Hero inclusa nella nostra configurazione, abbiamo potuto utilizzare l'intera ampiezza di banda del collegamento PCI Express 4.0 per sfruttare al massimo la scheda video.

Il computer era equipaggiato con un processore AMD Ryzen 9 3900X con 12 core fisici e 24 logici in grado di girare a 3800 MHz e 4600 MHz in modalità Boost. Sappiamo tutto di questa CPU appartenente alla generazione Zen 2 con processo produttivo a 7 nanometri e pur essendo a un passo dal pensionamento visto l'arrivo sul mercato ormai imminente della famiglia 5000 degli Zen 3, la sua stabilità prestazionale è ancora validissima e perfettamente in linea con le esigenze del mercato odierno.

I benchmark sintetici

Entriamo nel cuore della recensione con i benchmark sintetici che abbiamo fatto girare sulla nostra configurazione di prova.

Siamo partiti con 3DMark sfruttando i 4 differenti benchmark presenti nel pacchetto.

Time Spy Extreme, il benchmark di punta con impostazione 4k e rendering tramite DirectX 12 ha totalizzato 7960 punti piazzando la configurazione di prova sopra al 94° percentile di tutti i risultati presenti nel database.

Altissimi i risultati anche con Fire Strike Ultra, l'altro benchmark di punta con rendering in 4k ma legato alle DirectX 11. In questo caso il PC ha totalizzato 10428 punti piazzandosi al 95° percentile.

Siamo poi passati a Port Royal, il test relativo alle misurazioni del ray tracing in tempo reale. Il sistema ha raggiunto 10558 punti piazzandosi sopra al 94% delle altre configurazioni.

Per concludere con 3DMark abbiamo poi lanciato il test specifico del DLSS di NVIDIA impostando i settaggi in modo da abilitare la seconda versione di DLSS e mantenendo l'output di rendering in 4k invece del 2k impostato di default dall'applicazione. La prova è stata poi doppia: preset Qualità con 23,68 FPS senza DLSS 2 e 42,14 FPS con DLSS 2 e preset Performance con 23,82 FPS senza DLSS 2 e 59,69 FPS con DLSS 2. Risultati semplicemente straordinari che hanno evidenziato l'ottima stabilità e costanza del sistema.

Il secondo set di benchmark lo abbiamo realizzato con VRMark. Tre i sintetici disponibili.

L'ormai desueta Orange Room, in grado di misurare le prestazioni entry level in realtà virtuale, ha fatto totalizzare al PC 12261 punti con 267 FPS medi e un piazzamento al 96° percentile.

La Cyan Room, che abilita il rendering con DirectX 12 e sposta maggiormente il carico sulla GPU ci ha permesso di raggiungere 14453 punti con 315 FPS medi e una resa migliore del 98% delle configurazioni testate.

L'ultimo test è stato realizzato sulla Blue Room, quella che dovrebbe verificare la tenuta del sistema con le applicazioni VR del futuro. In questo caso il punteggio è stato 5301 con 116 FPS medi e un piazzamento al di sopra del 96° percentile.

L'ultimo benchmark sintetico adottato è PCMark, utile a verificare le prestazioni del sistema nel caso in cui si decida di utilizzare questa bestia anche in ambito lavorativo.

Il test ha totalizzato 7121 punti generali con il seguente dettaglio: 9530 per i test essentials, 8476 per la produttività, 12130 relativi al digital content creation. Anche in questo caso siamo altissimi per quello che concerne il posizionamento: meglio del 98% delle altre configurazioni validate online.

Per confermare la velocità dell'SSD di Corsair utilizzato nel computer abbiamo fatto anche un giro con CrystalDiskMark 7 che ci ha confermato l'eccezionale velocità dell'MP600: il programma ha infatti certificato che il nostro sample era in grado di raggiungere i 4997,17 MB al secondo in lettura sequenziale e i 4216,33 MB al secondo in scrittura sequenziale. Entrambi i valori sono più alti di quelli dichiarati dal produttore con un disco chiaramente molto nuovo in termini di cicli di utilizzo ma già pieno al 68%.