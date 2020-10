PS5 v Xbox Series X v S: le dimensioni della next-gen messe a confronto

Nelle settimane scorse si è parlato tanto delle dimensioni delle console next-gen. Adesso che PS5, Xbox Series X e Xbox Series S sono arrivate nelle principali redazioni del mondo, è possibile confrontare dal vivo le dimensioni delle console next-gen senza più sotterfugi, giochi di prospettiva e dubbi.

Nell'attesa che anche PS5 arrivi in redazione (la nostra è ancora nella mani del corriere) è stato The Verge a preparare un intero servizio fotografico che mostra PS5, Xbox Series X e Xbox Series S senza veli, affiancate con precisione e fotografate con cura.

Da queste immagini è possibile notare lo stile profondamente diverso delle tre console, accomunate dai colori, ma dalle linee e dalle forme molto differenti. A stupire sono da un lato Xbox Series S, estremamente piccola e sottile, e dall'altra l'altezza di PlayStation 5, un oggetto che difficilmente passerà inosservato in un salotto normale.

Come spessore, è Xbox Series X ad occupare il maggior spazio, se coricata in orizzontale, mentre Series S continua a stupire per la sua compattezza e il suo form factor elegante e minimalista. PS5 e le sue forme sinuose sono difficili da giudicare, visto che un design così complesso e personale non ha vie di mezzo: ci sarà chi lo amerà e chi, invece, non lo apprezzerà per nulla. Per fortuna è molto semplice sostituire le placche bianche di PS5, le prime sono già disponibili.

Cosa ne pensate? A questo indirizzo potrete trovare tutte le fotografie.