Assassin's Creed: la serie TV di Netflix ha perso lo showrunner per "differenze di visione"

Dando un aggiornamento sullo stato dei lavori della serie TV di Assassin's Creed in produzione presso Netflix, lo showrunner Jeb Stuart ha dichiarato di non essere più coinvolto nell'adattamento del franchise di punta di Ubisoft a causa di una "differenza di visione".

La partenza di Jeb Stuart è stata rivelata in un'intervista esclusiva a Collider, che ha parlato con lo showrunner riguardo alla seconda stagione di Vikings: Valhalla. Quando gli è stato chiesto della produzione della serie di Assassin's Creed, Jeb Stuart ha rivelato che non sarà più coinvolto nel progetto.

Stuart ha affermato che ci sono stati dei cambiamenti nel gruppo di dirigenti di Londra che avevano opinioni differenti rispetto alle sue sulla serie. L'uomo ha però affermato: "So che sarà fantastico quando uscirà. Penso che i ragazzi di Ubisoft siano fantastici. Penso che sia un franchise fantastico. Era solo il momento giusto per andare avanti, per entrambe le parti".

Netflix non ha rivelato chi lo sostituirà. Nonostante la sua partenza, l'ormai ex showrunner ha precisato che la serie è ancora in produzione.

La prima volta che i fan hanno sentito parlare dell'adattamento è stato nell'autunno del 2020, quando Netflix ha annunciato che avrebbe prodotto una serie live-action basata sull'universo di Assassin's Creed. In seguito, lo sceneggiatore di Vikings: Valhalla Jeb Stuart è passato a ricoprire il ruolo di showrunner della serie.

Descritta come un adattamento "multi-genere", la serie di Assassin's Creed è stata ripresentata come "in fase iniziale di sviluppo" nel settembre 2022, quando il produttore Marc-Alexis Cote ha dichiarato che attualmente sta lavorando con Ubisoft Film & Production.

