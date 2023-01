Odyssey OLED G9: Samsung presenta il nuovo monitor con streaming di giochi all-in-one

Samsung Electronics ha annunciato al CES l'ampliamento della propria gamma di monitor con l'introduzione di nuovi modelli, tra cui il nuovo l'Odyssey OLED G9 che promette bianchi più luminosi, neri più profondi e contrasto cromatico "quasi infinito".

Per tutti i dettagli tecnici sull'Odyssey OLED G9, potete fare riferimento al comunicato ufficiale qui sotto.

Odyssey OLED G9 (G95SC) è l'ultimo nato della linea Odyssey, dotato di un doppio display curvo quad-HD da 49" 1800R, con un rapporto di 32:9. L'illuminazione OLED con tecnologia Quantum Dot è controllata pixel per pixel, consentendo un rapporto di contrasto cromatico quasi infinito.

Lo schermo OLED illumina ogni pixel separatamente e non si affida a una retroilluminazione, consentendo un rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1 e offrendo un vero RGB e un nero profondo senza filtri cromatici.

Per un'esperienza di gioco fluida, Odyssey OLED G9 è dotato di un tempo di risposta di 0,1 ms e di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per eliminare i lag e i ritardi.

Odyssey OLED G9, grazie a Smart Hub, offre la possibilità di accedere ad applicazioni di partner come Prime Video, Netflix e YouTube, consentendo agli utenti di fruire dei contenuti over-the-top utilizzando una connessione Internet, senza la necessità di un PC.

È inoltre dotato di Samsung Gaming Hub, una piattaforma di streaming di giochi all-in-one che permette ai giocatori di giocare in cloud ai videogames di partner come Xbox e NVIDIA GeForce Now, senza la necessità di una console o di effettuare download.