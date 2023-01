Odyssey Neo G9: Samsung presenta al CES il nuovo monitor, vediamo le caratteristiche

Samsung Electronics ha annunciato durante il CES l'ampliamento della propria gamma di monitor con l'introduzione di nuovi modelli, tra cui il nuovo Odyssey Neo G9, di cui potete vedere un'immagine qui sopra.

"Con il nuovo Odyssey Neo G9 stiamo introducendo il futuro dei monitor per il gaming, rendendo ogni gioco più realistico grazie a funzioni innovative e a una qualità dell'immagine di livello superiore", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. "Il CES è il luogo ideale per presentare le nostre innovazioni che possono portare non solo i giocatori, ma anche i grafici o gli appassionati di TV a un livello superiore, fornendo al contempo esperienze personalizzate attraverso una serie di app integrate".

A seguire trovate il comunicato ufficiale che presenta tutte le caratteristiche del Samsung Odyssey Neo G9.

Il monitor da gaming Samsung Odyssey Neo G9 (nome del modello: G95NC) consente ai giocatori di visualizzare nuovi livelli di dettaglio con un campo visivo senza precedenti. Il monitor da gaming offre per la prima volta una risoluzione di 7.680×2.160 e un rapporto d'aspetto di 32:9 in un unico schermo.

Il display curvo 1000R da 57" utilizza la tecnologia quantum mini LED con specifiche VESA Display HDR 1000 per offrire immagini superiori in qualsiasi ambiente di gioco, dalle zone d'ombra alle scene più luminose. Il Matte Display riduce il riflesso della luce sullo schermo, riducendo le distrazioni durante le sessioni di gioco più intense.

Odyssey Neo G9 vanta anche il primo supporto DisplayPort 2.1 al mondo, in grado di trasferire i dati a una velocità quasi doppia rispetto alla DisplayPort 1.4 utilizzata finora. Inoltre, la nuova DP2.1 consente di trasmettere informazioni senza distorsioni grazie alla Display Stream Compression (DSC), standard del settore.

Odyssey Neo G9 supporta anche una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, in modo che i giocatori non si perdano alcun dettaglio durante una sessione di gioco ad alta velocità.