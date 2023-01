Call of Duty: Microsoft finge di non sapere niente sulla serie in un documento per l'FTC

In un documento inviato all'FTC (Federal Trade Commision), Microsoft ha affermato di non conoscere praticamente niente della serie Call of Duty. Il che è abbastanza strano visto che sta tentano di acquisire Activision Blizzard, l'editore del franchise COD, per circa 70 miliardi di dollari.

In effetti quanto affermato nel documento, una risposta di 37 pagine alla causa intentata dall'FTC per bloccare la transazione, è davvero discutibile, se non proprio ridicola:

"Microsoft afferma di non avere informazioni sufficienti per farsi un'idea precisa sulla liceità delle accuse riguardanti la percezione del settore Call of Duty e sulla data di lancio originale di Call of Duty; o per quanto riguarda la verità delle accuse relative al lancio di Call of Duty e alla pianificazione e alle risorse assegnate da Activision Call of Duty, incluso il numero di studi che lavorano su Call of Duty."

Basta cercare su Google "Call of Duty original release date" per trovare:

Data d'uscita del primo Call of Duty

Oppure basta una veloce consultazione della pagina del franchise su Wikipedia per ottenere la preziosa informazione. Insomma, non stiamo parlando di roba che va trovata scavando nel dark web.

Anche le affermazioni sul budget e gli studi di sviluppo coinvolti nel franchise sono discutibilissime: Microsoft vuole acquisire Activision Blizzard per un prezzo faraonico, che è stato formato anche in base a queste informazioni. Oppure la casa di Redmond vuole farci credere di aver accettato di pagare 70 miliardi di dollari alla cieca?

Inoltre, nel processo intentato da Epic Games ad Apple, Microsoft portò un documento interno in cui delineava con una certa precisione informazioni su tutti i suoi concorrenti diretti più importanti e ora vuole farci credere di non sapere niente su Activision Blizzard e COD?

Insomma, capiamo le strategie difensive e capiamo anche che in questo caso non sia possibile dimostrare facilmente cosa Microsoft sa e cosa non sa, ma certe uscite potrebbero essere tranquillamente evitate.