Tutti i giochi e i trailer più importanti del Future Games Show della Gamescom 2025

Il Future Games Show della Gamescom 2025 è andato in onda e gli appassionati di videogiochi hanno avuto modo di vedere una carrellata di giochi molto interessanti in azione, che ci accompagneranno nelle nostre sessioni videoludiche nel corso della fine del 2025 e del 2026. Visto che gli annunci sono stati molti, vi proponiamo un rapido, ma completo riassunto dei titoli più interessanti proposti dall'FGS in questa serata.

Il Future Games Show, per intero Nel caso vogliate recuperare tutte le due ore di diretta, qui sotto potrete vedere tutto il Future Games Show della Gamescom 2025, stacchetti pubblicitari e intermezzi con David Hayter (il doppiatore originale di Solid Snake in Metal Gear Solid) e Maggie Robertson (la Lady Dimitrescu in Resident Evil Village).

Den of Wolves Den of Wolves è lo sparatutto cooperativo di 10 Chambers (i creatori di PAYDAY) che ci metterà al centro di rapine in banca in un'ambientazione da thriller tecnologico. Dobbiamo creare una squadra, scegliere l'equipaggiamento e dare il via al piano.

Hell Let Loose Vietnam Hell Let Loose Vietnam è uno sparatutto che ci porta nella nazione asiatica durante lo scontro con gli americani e ci permette di affrontare battaglie 50 vs 50 in 6 mappe di grandi dimensioni. Avremo accesso a fanteria, ricognizione, mortaristi o elicotteristi, in sei modalità da 100 giocatori, comprese Warfare e Offensive.

Skate Skate è il nuovo gioco di skateboarding in sviluppo presso Full Circle: nel trailer della Gamescom 2025 abbiamo avuto modo di vedere un aggiornamento sullo sviluppo e anche una serie di sequenze di gameplay che mettono in luce la qualità del parkour e del mondo aperto. In questo capitolo potremo anche arrampicarci, dondolarci, camminare e sfruttare tutte queste capacità assieme per nuovi trick in mappe con una maggiore verticalità.

Edge of Memories Edge of Memories è un titolo con grafica anime con colonna sonora firmata dal noto compositore Yasunori Mitsuda. Ci porta in un mondo minacciato dalla Corrosione, una piaga che rischia di mettere in ginocchio l'intero pianeta. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione pieno di combattimenti spettacolari e potenti mosse offensive per fare a pezzi i nemici.

Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem torna a mostrarsi con un nuovo trailer che si focalizza sul mostro "stalker" che darà la caccia alla protagonista, Grace. La giovane donna deve sopravvivere ma a questo giro starà a noi decidere se farlo in prima persona o in terza persona. Ricordiamo che Resident Evil Requiem arriverà il 27 febbraio 2026 su PS5, PC, Xbox Series X | S. Resident Evil: Requiem, abbiamo finalmente provato il ritorno dell'horror di Capcom

The Blood of Dawnwalker The Blood of Dawnwalker è l'intrigante gioco di ruolo d'azione a tema vampiri realizzato da un ex-CD Projekt, che porta l'esperienza di The Witcher in una nuova IP dove le scelte sono fondamentali. Noi siamo un neo-Vampiro e possiamo muoverci sia di giorno che di notte: solo quando cala il sole emergono i nostri completi poteri e dovremo fare attenzione a non cadere preda della sete di sangue.

1348: Ex Voto 1348: Ex Voto è un nuovo titolo di produzione italiana ispirato ai racconti cavallereschi; è un action adventure con elementi RPG ambientato chiaramente nell'Italia Medievale. Saremo una giovane cavaliera errante, Aeta, che deve salvare una persona a lei cara, Bianca. Dovremo esplorare, combattere in terza persona con armi bianche usando le vere tecniche da combattimento del XIV secolo.

Deer & Boy Deer & Boy è un'avventura che ci mette nei panni di un ragazzino che viaggia insieme a un cervo, esattamente come il nome fa intuire. Nel corso del gioco il nostro animale crescerà, passando da un piccolo cerbiatto a un cervo adulto con un grande palco luminescente. I due devono sfruttare vari poteri per superare delle insidie soprannaturali.

Lost Rift Lost Rift è un gioco di sopravvivenza che fonde il PvE e il PvP. Insieme a una squadra di massimo altri quattro giocatori, dovremo esplorare la nostra isola PvE e poi immergerci in spedizioni PvEvP. Dovremo raccogliere risorse, creare un accampamento, equipaggiamento e dare la caccia agli animali per ottenere tutti i materiali necessari.

13Z: The Zodiac Trials 13Z: The Zodiac Trials è un gioco d'azione roguelite nel quale abbiamo a disposizione svariati personaggi con i quali affrontare una serie di prove di combattimento, con poteri elementali che ci rendono via via più forti. Raccogliendo risorse tra una partita e l'altra il nostro personaggio ottiene nuove abilità e rende più semplice i successivi tentativi. Il gioco è ispirato alla cultura cinese.

DarkSwitch DarkSwitch è un city builder nel quale dobbiamo creare la nostra città su un albero, costruendo in verticale e sfruttando i pochi terreni vicino alle radici, scoprendo antiche tecnologie che ci aiuteranno a sopravvivere. Il gioco ci chiederà di esplorare anche terre più lontane, facendo però attenzione a non farci raggiungere da una nebbia misteriosa.

Hotel Barcelona Hotel Barcelona è un gioco d'azione a scorrimento laterale con una struttura da roguelite. Dobbiamo esplorare una serie di livelli cercando di arrivare al boss finale, ispirato sempre a uno dei "mostri" dei film slasher. A ogni sconfitta generiamo un fantasma che ripete le nostre azioni passate e diventa quindi un alleato che combatte al nostro fianco.

Hell is Us Hell is Us è un gioco d'azione e di ruolo che ricorda un po' i soulslike, pubblicato da Nacon. In arrivo il 4 settembre, ci mette all'interno di un ampio mondo di gioco (non proprio un open world ma quasi) con battaglie impegnative ma anche vari enigmi. Ci ritroviamo in mezzo a una guerra civile e non sarà semplice orientarci poiché non avremo né mappe né bussole.

Pizza Bandit Pizza Bandit è un simpatico sparatutto caotico nel quale dovremo anche viaggiare nel tempo nei panni di un ex-mercenario che desidera solo gestire la propria pizzeria. Dovremo quindi viaggiare in varie epoche per andare a caccia di taglie e sovvenzionare così il nostro negozio. Nel mezzo delle battaglie, dovremo preparare le nostre pizze.

Tormented Souls 2 Tormented Souls 2 è un horror nel quale vestiamo i panni di Caroline Walker che vorrebbe solo una vita normale con la sorella Anna, che è però tormentata da terribili visioni di morte e sangue. A questo giro esploreremo la città di Villa Hess e la sua misteriosa clinica nel Cile meridionale. La demo è disponibile su Steam.

Recur Recur è un puzzle nel quale dobbiamo manipolare il tempo nei panni di un postino, in un mix di piattaforme ed enigmi, un po' in stile Braid. Il postino dovrà quindi destreggiarsi tra treni deragliati (mentre lui è sopra!) e altre pericolose bizzarrie nel mentre usa i propri poteri temporali e comprende come avanzare.

Anno 117: Pax Romana Anno 117: Pax Romana è tornato a mostrarsi all'FGS per mettere in mostra la regione di Albione, ovvero quella celtica, umida e certamente non civilizzata. Dovremo guidare l'area verso la gloria di Roma nei panni del Governatore della provincia. Ricordiamo che ci sarà anche una seconda regione, Latium, più vicina al cuore dell'Impero e alla sua latinità: il nostro compito in ogni caso sarà costruire edifici, gestire la politica e comandare le truppe.

Gods, Death & Reapers Gods, Death & Reapers è molto semplicemente un Diablo-like free to play in un mondo nel quale gli dei esistono ma sono scomparsi. Noi siamo scelti dalla Morte e dobbiamo riportare l'equilibrio in un mondo immerso nel caos. Ci sarà anche un'importante componente PvP visto che in ogni esplorazione potremo finire sotto attacco da altri giocatori... o potremo essere noi a fare loro imboscate per ottenere il bottino.

Windstorm: The Legend of Khiimori Windstorm: The Legend of Khiimori ci mette nei panni di un corriere nell'antica Mongolia: dobbiamo cavalcare, raggiungere nuovi luoghi e allevare i nostri cavalli. Dovremo combattere contro l'ambiente e contro il clima, pianificando in modo strategico le migliori rotte a disposizione passando da deserti a montagne.

Cronos: The New Dawn Cronos: The New Dawn si mostra anche all'FGS con una video intervista che presenta le armi al centro del gioco horror di Bloober Team, già autore del remake di Silent Hill 2. L'ambientazione di Cronos: The New Dawn è una versione alternativa della Polonia nella quale l'umanità è praticamente spacciata: il nostro personaggio viaggia nel tempo per cercare una soluzione.

Lost Hellden Lost Hellden è un gioco di ruolo particolare che fonde i combattimenti in tempo reale d'azione con i turni classici, per un mix dove conta sia la precisione che la strategia. L'opera vanta l'aiuto di nomi di primo piano, come l'illustratore Takeshi Oga (Gravity Rush) e il compositore Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Valkyria Chronicles).

Bounty Star Bounty Star ci mette dentro un mech da combattimento completamente personalizzabile nel sud-ovest americano, o per meglio dire in una sua versione post-apocalittica. Dovremo combattere ma anche goderci la natura creando la nostra base, coltivando e allevando animali.

Styx: Blades of Greed Styx: Blades of Greed è il nuovo capitolo della serie di giochi di furtività e azione che ci mettono nei panni dello sboccato ladro goblin Styx. Avremo nuove ambientazioni da esplorare con i grandi poteri di Styx, come l'invisibilità. A questo giro dovremo andare in cerca del Quarzo, una nuova fonte di energia di alto valore.

Phantom Blade Zero Phantom Blade Zero pare essere uno dei prossimi grandi giochi di produzione cinese e promette un mix di combattimenti estremamente spettacolari. Purtroppo non ha ancora una data di uscita ufficiale, quindi i giocatori dovranno consolarsi con il trailer. L'opera promette fino a 150 ore di contenuti, con tanti extra da andare a cercare fuori dalla trama principale.

Pragmata Pragmata è il gioco d'azione di Capcom che per anni si è temuto fosse un altro "vaporware" in stile Deep Down. Esiste in realtà e i nuovi trailer continuano a renderlo più reale. In Pragmata avremo il controllo di due personaggi: una ragazzina robotica in grado di hackerare i nemici ed esporre le loro debolezze e un soldato in tuta da astronauta che può schivare e attaccare con varie armi. Abbiamo provato Pragmata, il nuovo e misterioso gioco di Capcom

Halloween John Carpenter produce il videogioco horror Halloween, basato sull'omonimo film con Michael Myers. Proporrà una modalità single player narrativa e anche una modalità online. Il filmato non mostra del gameplay, ma ci dimostra che l'atmosfera della pellicola non è andata perduta.

Little Nightmares 3 Little Nightmares 3 ci propone ancora una volta un approfondimento sull'ambientazione del Carnevale nella quale un massimo di due giocatori dovranno affrontare enigmi e nemici. Se preferite giocare da soli, non preoccupatevi perché l'alleato sarà controllato dal gioco stesso e vi aiuterà al meglio nell'avanzare e risolvere gli enigmi.

Dreams of Another Dreams of Another è creato dal game director Baiyon, autore di PixelJunk Eden, e ci porta in un mondo onirico nel quale disponiamo di un fucile che, invece di uccidere, crea nuovi elementi. La grafica è molto particolare con l'uso della tecnologia point cloud che trasforma ogni segno in una sorta di dipinto puntinista e dà l'impressione di essere in luoghi eterei e mutevoli.