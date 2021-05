LEGO Ferrari Esport Series: dove comprare la bellissima Ferrari 488 GTE di LEGO

LEGO e Ferrari Esport Series hanno stretto una prestigiosa collaborazione in vista della nuova stagione competitiva esport. Questa partnership, da una parte, darà vita a una serie di gare esport powered by LEGO Technic, dall'altra hanno consentito al colosso danese di creare la bellissima Ferrari 488 GTE di LEGO.

La bellissima 42125 Ferrari 488 GTE di LEGO.

A questo indirizzo potrete comprare la bellissima Ferrari 488 GTE di LEGO, il prodotto n°42125.

Nel mese di aprile, Ferrari ha lanciato la nuova stagione del Ferrari Esport Series, competizione di esport (al suo terzo anno) che durerà fino a dicembre e che avrà l'obiettivo di trovare il nuovo campione di esport da inserire nella Ferrari Esports Academy. Abbiamo seguito molto da vicino la scorsa edizione del torneo giocato su Assetto Corsa Competizione, ovvero il videogame ufficiale della GT world Challenge.

Ne mese di maggio, il torneo Ferrari si vestirà a tema LEGO e le sessioni di qualifiche (3-16 Maggio) e la gara del 25/5 saranno powered by LEGO Technic e verrà decretato un vincitore LEGO-Ferrari.

Per tutti coloro che non possono ambire a diventare il più veloce pilota virtuale al mondo, LEGO e Ferrari hanno pensato all'iniziativa "Non ti sei qualificato? Sei più bravo con i mattoncini che con i videogame? LEGO ha pensato anche a te!"

Grazie a questo divertente claim, a partire da oggi ci sarà modo di partecipare al concorso "Vinci una giornata in pista con LEGO Technic". Inviando infatti la prova di acquisto del set 42125 LEGO Technic Ferrari (la bellissima riproduzione della rossa nella foto qui sopra) si parteciperà al concorso il cui vincitore (con un accompagnatore) sarà invitato ad una esclusiva esperienza LEGO dal vivo. Il concorso sarà valido dal 13 al 30 maggio 2021.

Questo è l'indirizzo da seguire, nel caso in cui vogliate partecipare.