Svelato il seguito di Balle Spaziali, con Mel Brooks alla produzione

Stando a un nuovo report di The InSider, confermato da Hollywood Reporter, sarebbe in produzione il seguito del leggendario film parodia Balle Spaziali. Sarà prodotto da Amazon MGM Studios, Josh Gad e dall'autore originale Mel Brooks.

Gad, noto soprattutto per essere la voce di Olaf in Frozen e il LeFou nel film dal vivo La Bella e la Bestia, dovrebbe essere il protagonista di Balle Spaziali 2, oltre che produttore insieme a Brooks. Sua anche parte della sceneggiatura, scritta insieme a Benji Samit e Dan Hernandez, con Josh Greenbaum (Strays e Becoming Bond) alla regia. Per adesso non ci sono dettagli sulla trama. Non si conosce nemmeno il titolo definitivo. Kevin Salter dovrebbe essere il produttore esecutivo.