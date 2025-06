La Collector's Edition di Elden Ring Nightreign è al prezzo minimo storico su Amazon

Elden Ring Nightreign continua a vendere e molti si stanno godendo il viaggio: se invece voi dovete ancora avvicinarvi all'avventura potete farlo in grande stile accaparrandovi la Collector's Edition di Elden Ring Nightreign , soprattutto ora che è attiva una promozione su Amazon . Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è dell'11%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 199.99€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

Cosa è incluso nella Collector's Edition di Elden Ring Nightreign

Nella confezione troverete:

Il gioco base Elden Ring Nightreign

DLC (quando sarà disponibile)

Statua del Selvaggio da 25 cm

Steelbook

Artbook con copertina rigida (40 Pagine)

8 Carte dei Crepuscolari

Colonna Sonora Digitale

Elden Ring Nightreign è un gioco d'azione in terza persona a match. Possiamo giocare da soli oppure con altri due utenti (ma la coop a due giocatori è in arrivo) e scegliere un personaggio tra quelli disponibili: sono come delle classi con abilità e aspetto unico, ma una volta in campo è possibile scegliere le armi che preferiamo (o semplicemente le migliori che ci capitano in mano). Lo scopo è sopravvivere a una serie di battaglie con un limite di tempo in una mappa in stile battle royale da esplorare rapidamente e con un cerchio di pioggia acida che si chiude attorno ai giocatori, fino a quando non si arriva al boss finale.