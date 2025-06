Google Pixel 9 è in promozione su Amazon: maxi sconto sulla versione Rosa Peonia

Oggi, su Amazon, è disponibile e presente un'offerta interessante e allettante sul Google Pixel 9 (color Rosa Peonia): lo sconto attivo è del 28% (250€ risparmiati) per un prezzo totale e finale di 649€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando l'accesso all'offerta tramite il box prodotto qui in basso: Google Pixel 9 è uno smartphone che, in termini di supporto e di peso, si attesta sui 198 grammi. Disponibile l'always on display con sensore di impronta digitale. Proprio a proposito di display, parliamo di un pannello OLED da 6.3" con una risoluzione pari a 1080 x 2424 pixel con un refresh rate che si attesta sui 120Hz.