Epic Games Store: gioco gratis del 24 febbraio 2022 annunciato ufficialmente

Come tradizione vuole, in concomitanza del lancio del gioco gratis PC odierno, Epic Game Store ha annunciato quale sarà il regalo della settimana prossima, disponibile dal 24 febbraio 2022. Si tratta di Cris Tales.

Cris Tales è un simil gioco di ruolo giapponese indipendente, sviluppato da Dreams Uncorporated. Sarà riscattabile gratuitamente fino al 3 marzo 2022. È caratterizzato da una grafica disegnata completamente a mano in 2D davvero di grande impatto, oltre che da una trama intricata che coinvolge presente, passato e futuro.

La descrizione ufficiale recita:

Cris Tales è una splendida lettera d'amore indie ai classici GDR giapponesi, ma con una nuova prospettiva. Scruta nel passato, agisci nel presente e osserva come le tue scelte cambiano dinamicamente il futuro. Il tutto su un unico schermo mentre giochi! Delle favolose animazioni 2D disegnate a mano danno vita a un mondo dove le scelte cambieranno sia il presente che il futuro nell'arco di più di 20 ore di gioco.

Caratteristiche principali

- Una lettera d'amore ai classici GDR giapponesi

Prendendo ispirazione dai GDR giapponesi senza tempo come Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile e i classici moderni come Bravely Default e Persona 5, incontra e recluta una squadra di compagni unici, sfida una miriade di nemici e fatti strada in un mondo vasto.

- Vivi contemporaneamente il passato, il presente e il futuro

Scruta e impara dal passato, decidi che azioni intraprendere nel presente e altera il corso del futuro in modi che cambieranno dinamicamente la forma del mondo in base alle scelte che hai fatto.

- Padroneggia un combattimento strategico a turni

Invia i nemici nel passato o nel futuro, sincronizza gli attacchi per potenziare le abilità di gruppo e padroneggia il tempismo giusto di attacco e difesa per superare i limiti in combattimento del tuo gruppo.

- Scopri una storia e dei personaggi affascinanti

Il piano dell'Imperatrice per distruggere il mondo è complesso e stratificato. Usa l'ingegno e recluta potenti alleati da tutto il mondo per scoprire e sgominare la sua rete complessa e raggiungere il lieto fine di questa favola incantevole.

- Esplora un mondo meraviglioso

Sali a bordo di una aeronave o di una nave e viaggia attraverso questo mondo creato a mano, simile a una fiaba dai toni oscuri. Dallo scintillante regno di Crystallis ai bassifondi di Saint Clarity, scopri ogni ambientazione unica e dai forma al suo futuro.

Vi piace il gioco gratis del 24 febbraio 2022? O speravate che fosse regalato altro? Intanto che ci riflettete su, vi ricordiamo che questa settimana c'è in regalo Brothers: A Tale of Two Sons, che potete andare a scaricare immantinente.