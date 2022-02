Epic Games Store: gioco gratis del 17 febbraio 2022 disponibile, link per il download

Da ora su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. Il titolo in questione è Brothers: A Tale of Two Sons, l'emozionante avventura realizzata da Strabreeze e Josef Fares, l'autore di It Takes Two.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 17 febbraio 2022 dalla pagina dedicata di Brothers: A Tale of Two Sons, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 24 febbraio 2022, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons è un adventure game con rompicapi sorprendente e coinvolgente con un comparto artistico di primo livello. La storia segue l'epico viaggio di due fratelli in cerca di una cura per il padre in fin di vita, facendo affidamento uno sull'altro per sopravvivere.

La peculiarità del titolo di Starbreeze è che il giocatore guida contemporaneamente i due fratelli con un unico controller, un sistema di controllo peculiare ma funzionale al concept del titolo. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Brothers: A Tale of Two Sons.

Inoltre vi segnaliamo che è stato annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 febbraio 2022.