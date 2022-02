Submerged: Hidden Depths: data di uscita delle versioni PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S

Lo sviluppatore Uppercut Games ha annunciato la data d'uscita delle versioni PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S di Submerged: Hidden Depths: 10 marzo 2022. Il gioco è già disponibile da dicembre 2020 su Stadia, di cui è stato un'esclusiva per tutto questo tempo. Chissà in quanti ci avranno giocato...

Submerged: Hidden Depths è un'avventura di "esplorazione rilassante" in terza persona senza combattimenti, ambientata tra le rovine sommerse di un mondo meraviglioso. Assumi il ruolo di Miku e Taku: una maledetta da un misterioso potere che vuole usare a fin di bene, l'altro determinato a non lasciare che li faccia a pezzi.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Submerged: Hidden Depths, relativa ovviamente alla versione Stadia, in cui abbiamo scritto:

Submerged: Hidden Depths va preso per quello che è se lo si vuole apprezzare davvero: un gioco descrittivo e pacato, che evita in tutti i modi di creare conflitti. È come viaggiare su acque chete, dedicando il tempo ad ammirare la volta celeste invece che a combattere con le onde che vogliono rovesciare la barca. Naturalmente ci rendiamo conto di come non sia un gioco per tutti. Soprattutto coloro in cerca di sogni di onnipotenza e di scariche di dopamina dietro a ogni angolo non lo gradiranno moltissimo, ma la nostra esperienza è stata davvero piacevole e ci ha fatto riflettere su come, ogni tanto, sia bello anche solo rallentare e guardarsi intorno, esplorare luoghi meravigliosi e lasciarsi trascinare dalla corrente.