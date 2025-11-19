Xbox Game Pass riceve oggi tre giochi: una novità assoluta e due arrivi su Premium

Non si tratta forse delle aggiunte di maggior rilievo per questa mandata, ma è comunque una giornata decisamente piena di novità sul fronte Game Pass, considerando che arrivano tutte insieme.

I tre giochi in questione sono i seguenti, tutti disponibili da oggi in base al programma dei nuovi titoli previsti per la seconda metà di novembre 2025:

Giornata piuttosto ricca di novità quella di oggi, 19 novembre , per quanto riguarda le nuove aggiunte a Xbox Game Pass , con tre giochi in arrivo in queste ore all'interno del servizio, di cui una novità assoluta e due arrivi nel tier Premium.

I tre giochi in arrivo oggi su Game Pass

La novità di maggior rilievo delle tre previste per oggi nel catalogo di Game Pass è sicuramente Moonlighter 2: The Endless Vault, che arriva al lancio direttamente nel catalogo del Game Pass su PC, portando avanti la particolare meccanica vista nel primo capitolo.

Anche in questo caso si tratta di un particolare gioco con un gameplay ibrido fra RPG dungeon crawler con elementi roguelike e gestionale di negozio fantasy, che ci vede alternare queste due attività alquanto differenti.

Nel mondo di Moonlighter, i mercanti viaggiano attraverso mondi interconnessi per vendere meraviglie uniche. Will, il protagonista, era solito avventurarsi in questi regni, raccogliendo bottino e vendendo tesori nel suo negozio affollato.

Come nel gioco precedente viaggeremo tra dimensioni vibranti e in continua evoluzione per scoprire reperti misteriosi, affrontando nel mentre nemici infiniti, trappole insidiose e sfide armato di un variegato arsenale di armi, incluso un versatile zaino dove disporre strategicamente i reperti recuperati per sbloccare innumerevoli effetti e massimizzare i tuoi guadagni dopo ogni spedizione.

Kulebra and the Souls of Limbo è invece una strana avventura ambientata in una sorta di aldilà che richiama le tradizioni folkloristiche latinoamericane ma con uno stile davvero unico, che era stata lanciata anche questa direttamente nel catalogo di Game Pass e arriva ora nel livello Premium.

Infine, Revenge of the Savage Planet è il seguito del particolare action adventure con elementi survival che che porta ad esplorare un folle pianeta, all'interno di una visione fantascientifica alquanto umoristica, anche questo in arrivo oggi nel catalogo Premium.