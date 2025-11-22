007 First Light è stato finanziato completamente dal successo dell'ultimo Hitman

Parlando del successo dell'ultimo Hitman in un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, ha spiegato che è stato tale da aver finanziato completamente lo sviluppo del nuovo gioco della compagnia, 007 First Light , la cui uscita è imminente.

Scommessa vinta

"Nella nostra industria, parliamo continuamente di tutti questi giochi cancellati, e dei live service che sono molto complessi e costosi, e di queste grandi scommesse finite male... Credo che World of Assassination sia un esempio che dimostra che non tutto deve essere pompato all'estremo o fuori di testa."

Hitman World of Assassination è iniziato nel 2016. Nato come una specie di trilogia, è stato unificato sotto il titolo attuale il 26 gennaio 2023. Il supporto è stato continuativo e attivo sin da lancio, tanto che presto arriverà un nuovo bersaglio elusivo: "Eminem vs Slim Shady". Quando? Il 1° dicembre 2025, come annunciato durante l'Xbox Partner Preview.

Il gioco ha continuato a ottenere risultati tali che Abrak ha confermato che i costi di sviluppo del prossimo 007 First Light, in uscita il 26 marzo 2026, sono stati "coperti interamente da Hitman". Ha anche confermato che lo studio sta lavorando con partner non specificati a un "progetto fantasy multiplayer" non ancora annunciato, ma ha ribadito che Hitman World of Assassination e 007 First Light sono "completamente indipendenti".